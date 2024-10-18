EigenLayer sosyal medya hesabı hacklendi

Kripto para dünyasında yeni bir siber saldırı vakası yaşandı. EigenLayer'ın resmi X hesabı hacklenerek, sahte bir airdrop kampanyası başlatıldı. Kullanıcılar, yanıltıcı paylaşımlarla EIGEN token talebinde bulunmaya yönlendirilirken, Blockchain dedektifi ZachXBT ve Polygon Labs CISO'su Mudit Gupta gibi sektör uzmanları hızla harekete geçerek uyarılarda bulundu.

Kripto Dünyasında Güvenlik Alarmı: Dolandırıcılar Sosyal Medya Hesaplarını Hedef Alıyor

Yeniden yapılandırma protokolü olarak bilinen EigenLayer'ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı, bilinmeyen kişi veya kişilerce ele geçirildi. Saldırganlar, sahte bir airdrop kampanyası düzenleyerek kullanıcıları kandırmaya çalıştı.

Olayı ilk fark edenlerden biri olan Blockchain araştırmacısı ZachXBT, Telegram kanalı üzerinden takipçilerini uyardı. ZachXBT yaptığı paylaşımda, "EigenLayer'ın X hesabı hacklendi, hiçbir bağlantıya tıklamayın!" ifadelerini kullandı.

Hackerlerin paylaştığı ilk yanıltıcı gönderide, EigenLayer'ın ikinci sezon paydaş airdrop'u için EIGEN tokenlarının yeniden dağıtıldığı iddia edildi. Ancak kripto dolandırıcılığı ile mücadele eden Scam Sniffer platformu, paylaşılan bağlantının zararlı olduğunu doğruladı.

İlk paylaşımdan yaklaşık 10 dakika sonra, kullanıcıları token talep etmeye yönlendiren ikinci bir gönderi yayınlandı. Ardından bir "son çağrı" mesajı paylaşılarak durum daha da ciddileşti. Oysa EigenLayer'ın resmi ikinci sezon stakedrop duyurusu Eylül ayında yapılmış ve başvuru süreci çoktan sona ermişti.

Polygon Labs'ın Baş Bilgi Güvenliği Yetkilisi Mudit Gupta da durumu teyit ederek, "EigenLayer'ın Twitter hesabı ele geçirildi. Hiçbir bağlantıya tıklamayın. Yeni bir airdrop bulunmuyor." açıklamasında bulundu. DeFiLlama ise kullanıcıları bu tehlikeye karşı uyarmayı sürdürdü.

Bu olay, sosyal medya hesaplarının güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Daha önce Hulk Hogan, Metallica, Doja Cat ve McDonald's gibi ünlü isim ve markaların X hesapları da benzer şekilde hacklenmişti.