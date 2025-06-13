E-ticaret devi stablecoin ödemelerini destekleyemeye başladı

E-ticaret devinde kripto para entegrasyonu yeni bir aşamaya geçti. Shopify'ın bu stratejik kararı, platformun 75 bin satıcısına yeni fırsatlar sunuyor. Shopify CEO'su Tobi Lutke, Coinbase ile geliştirilen ticaret ödeme protokolü akıllı sözleşmesinin bu çalışmanın temelini oluşturduğunu açıkladı.

Shopify Müşterileri USDC ile Ödeme Yapabilecek

Coinbase'in Base Blockchain ağı USDC için dördüncü en büyük ağ konumunda bulunuyor. Platform, hızlı ve güvenli işlemler sunarak 7/24 küresel ödeme altyapısı sağlıyor. Shopify'ın açıklamasına göre Base "para transferi için harika bir yol olarak ortaya çıkan ultra hızlı ve uygun maliyetli bir ağ" özelliği taşıyor.

Yeni stablecoin ödeme özelliği sayesinde Shopify, gelecekte yerel para birimi ödemelerinde yüzde 1 nakit geri ödeme gibi alıcı teşvikleri sunabilecek. Bu gelişme, şirketin 2013'ten beri sürdürdüğü kripto para desteğinin en kapsamlı hali olarak değerlendiriliyor.

Shopify Yardım Merkezi'nin verilerine göre platform, BitPay ve Solana Pay gibi üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları entegrasyonlar aracılığıyla en az dokuz ek ödeme yöntemi sunuyor. Ancak yetkililer, daha uzun ödeme süreleri nedeniyle kripto para işlemlerinin flaş satışlarda aşırı satışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu ortaklık Shopify ve Coinbase arasındaki ilk dijital para birimi girişimi değil. Her iki şirket de 2019 ve 2020 yıllarında Meta'nın (eski adıyla Facebook) başlangıçta Libra olarak bilinen stablecoin projesi Diem'e katılmıştı. Küresel düzenleyicilerden yıllarca gelen tepkiler sonrasında proje 2022'nin başlarında resmi olarak kapatıldı.