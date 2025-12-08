Dünyanın en büyük varlık yöneticisinden tarihi hamle: Ethereum'da staking dönemi başlıyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) stake edilmiş Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvurusunu sundu. Şirket cuma günü iShares Staked Ethereum Trust ETF adıyla kayıt beyanı dosyaladı. Başvuru, birkaç hafta önce Delaware eyaletinde aynı fon için yapılan isim tescilinin ardından geldi.

Sektörde Staking Rüzgârı Esiyor

BlackRock, başvuru metninde fonun amacını, "Fon, Ether fiyatının genel performansını ve fonun elindeki Ether'in bir kısmının stake edilmesinden elde edilen ödülleri yansıtmayı hedefliyor. Bu işlem, sponsorun takdiri doğrultusunda, fonun ABD federal gelir vergisi açısından hibe veren güven statüsünü riske atmayacak ölçüde gerçekleştirilecek." sözleriyle açıkladı.

Şirket geçen yıl mevcut Ethereum ETF'sini Nasdaq'ta işleme açmıştı. Temmuz ayında Nasdaq, söz konusu ETF'ye staking özelliği eklenmesi için güncellenmiş bir 19b-4 başvurusu sundu. Grayscale'in Ethereum ETF'si ve Fidelity'nin Solana ETF'si gibi diğer ihraççılar da fonlarına staking özelliği ekledi.

Son aylarda kripto paralara daha ılımlı yaklaşan başkanlık yönetiminin ardından firmalar DOGE ve XRP gibi varlıkları takip eden çeşitli kripto ETF'leri piyasaya sürdü.

BlackRock'un spot Ether fonu iShares Ethereum Trust ETF (borsa kodu: ETHA), yaklaşık 17 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarıyla sınıfının en büyük fonu konumunda.