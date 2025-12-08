Haberler

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinden tarihi hamle: Ethereum'da staking dönemi başlıyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinden tarihi hamle: Ethereum'da staking dönemi başlıyor
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BlackRock, SEC'e stake edilmiş Ethereum borsa yatırım fonu için resmi başvurusunu yaptı. Şirket, mevcut Ethereum ETF'sini staking özelliğiyle genişletmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) stake edilmiş Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvurusunu sundu. Şirket cuma günü iShares Staked Ethereum Trust ETF adıyla kayıt beyanı dosyaladı. Başvuru, birkaç hafta önce Delaware eyaletinde aynı fon için yapılan isim tescilinin ardından geldi.

Sektörde Staking Rüzgârı Esiyor

BlackRock, başvuru metninde fonun amacını, "Fon, Ether fiyatının genel performansını ve fonun elindeki Ether'in bir kısmının stake edilmesinden elde edilen ödülleri yansıtmayı hedefliyor. Bu işlem, sponsorun takdiri doğrultusunda, fonun ABD federal gelir vergisi açısından hibe veren güven statüsünü riske atmayacak ölçüde gerçekleştirilecek." sözleriyle açıkladı.

Şirket geçen yıl mevcut Ethereum ETF'sini Nasdaq'ta işleme açmıştı. Temmuz ayında Nasdaq, söz konusu ETF'ye staking özelliği eklenmesi için güncellenmiş bir 19b-4 başvurusu sundu. Grayscale'in Ethereum ETF'si ve Fidelity'nin Solana ETF'si gibi diğer ihraççılar da fonlarına staking özelliği ekledi.

Son aylarda kripto paralara daha ılımlı yaklaşan başkanlık yönetiminin ardından firmalar DOGE ve XRP gibi varlıkları takip eden çeşitli kripto ETF'leri piyasaya sürdü.

BlackRock'un spot Ether fonu iShares Ethereum Trust ETF (borsa kodu: ETHA), yaklaşık 17 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarıyla sınıfının en büyük fonu konumunda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title