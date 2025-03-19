Dogecoin'in (DOGE) yükseleceğini gösteren 4 işaret

Hatırlatmak gerekirse, Dogecoin Aralık ayı başında 0,5 dolara yakın bir değere sahipti. Ocak ortasında ise 0,42 doların üzerine çıktı, ancak 11 Mart'ta 0,14 dolara kadar geriledi. Şu anda 0,17 dolar civarında işlem görse de, bu durum Ocak'taki zirveden itibaren fiyatın yüzde 60, Aralık'taki zirveden ise yüzde 65 oranında düştüğü anlamına geliyor.

Böylesine büyük bir çöküşün ardından, pek çok sektör gözlemcisi DOGE'nin toparlanmaya hazır olduğuna inanıyor ve bu varlığın yeniden yükselmesine yardımcı olabilecek birkaç faktörü sıralıyorlar.

Büyük Yatırımcılar Geri Döndü ve TD Sekans

Dogecoin'in büyük yatırımcıları, Kasım ve Aralık aylarındaki boğa koşusunda oldukça aktifti. Ancak, sonrasındaki zirveden sonra varlıklarını satmaya başladılar. Şimdi ise birden fazla büyük alımla sahneye geri döndüler ve Ali Martinez son yapılan alımı vurguladı.

Bu miktar, birkaç ay önce kaydedilen büyük birikimlerden uzak olsa da, hemen satma baskısını azaltarak DOGE'nin fiyat toparlanmasını etkileyebilecek olumlu bir işaret.

Popüler analist ayrıca TD Sequential göstergesini gündeme getirdi. Bu gösterge, bir varlığın belirli bir yöndeki hareketini tükenip tükenmediğini gösteriyor. DOGE ile ilgili olarak, meme coin'in "geri sıçramaya hazır" olduğunu, çünkü 3 günlük TD Sequential'in alım sinyali verdiğini belirtti.

Ağ Aktivitesi ve Büyük Cüzdanlar

Dogecoin'in aktif adreslerinin dört aylık bir zirveye ulaşarak 150.000'in üzerine çıktığını bildirildi. Bu, sadece birkaç hafta önce 100.000'in üzerinde kalmaya zorlanan rakamlarla karşılaştırıldığında büyük bir fark oluşturuyor. Genellikle, belirli bir ağdaki daha fazla aktivite, daha iyi fiyat performansına yol açar ve tam tersi de geçerlidir.

Dogecoin ağındaki aktivite, raporumuzdan sonra daha da arttı ve son günlerde 280.000'e yakın aktif adres kaydedildi.

Bugünün makalesindeki dördüncü ve son sinyal ise dün gelen bir veriden geliyor. Bu veride, Dogecoin cüzdanlarından en az bir milyon Dogecoin'e sahip olan büyük cüzdanların, Şubat ayı başından bu yana yüzde 1,2'den fazla arttığı bildirilmişti. Daha hassas bir şekilde söylemek gerekirse, bu, 62 yeni büyük cüzdanın eklenmesi anlamına geliyor.