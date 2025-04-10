Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı

Do Kwon ceza sürecinde son durum: Savcılar kararlı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'a yönelik dolandırıcılık iddialarının, DOJ tarafından yayımlanan kripto uygulama notuna rağmen değişmeyeceği açıklandı. Savcılara göre yeni not, Kwon'un yargı sürecine veya suçlamalarına herhangi bir etkide bulunmadı.

ABD'de yürütülen kripto para soruşturmaları, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un ceza davasında yeni bir aşamaya ulaştı. Savcılık makamı, yakın dönemde tartışma yaratan kripto uygulama notunun Kwon hakkındaki suçlamaları değiştirmeyeceğini vurguladı. Kamuoyunun merakla izlediği duruşma süreci, kripto ekosistemi açısından önemli gelişmelere sahne oluyor.

Do Kwon İçin Yolun Sonu Göründü

Savcılık makamı, yakın zamanda ABD Adalet Bakanlığının üst düzey kaynakları tarafından açıklanan kripto uygulama notunun, Do Kwon'un dolandırıcılık iddialarına yönelik ceza davasına hiçbir etkisi olmayacağını belirtti. Bu notta, kripto borsaları ve cüzdan hizmetleri gibi dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren kuruluşlara dair uygulama önceliklerinin daraltılabileceği öne sürülse de savcılar, Kwon'a atfedilen emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığının yanı sıra tel dolandırıcılığı suçlamalarının sabit kalacağını bildirdi.

New York'taki duruşmada söz alan savcılık yetkilileri, "Kwon'un dava dosyasında güncelleme yapmayı planlamıyoruz" mesajı vererek notun kapsamının Kwon'un konumuyla ilişkili olmadığını vurguladı. Savunma tarafı ise olası hukuki manevralar açısından bu yeni notun incelenebileceğine işaret etti. Özellikle stablecoin ve dijital varlıkların menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı tartışması, davanın ilerleyen duruşmalarında daha geniş biçimde değerlendirilecek.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Kwon ve şirketine karşı açılmış ayrı bir hukuk davasında ilgili tokenların menkul kıymet niteliğinde olduğuna dair karar çıkmış bulunuyor. Kripto para endüstrisinde büyük yankı uyandıran bu karar, Kwon'un ceza davası sürecini de dolaylı olarak etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak savcılık, müstakbel hukuki gelişmelere rağmen suçlamaların temelinde değişikliğe gidilmeyeceğini tekrar teyit etti.

Davanın bir sonraki duruşma öncesi sürecinin temmuz ayında başlaması, kapsamlı önergelerin ise yaz aylarında dosyaya girmesi planlanıyor. Yargıç, mahkemede alınan farklı kararların veya bulguların bu dosyada kullanılmak istenmesi hâlinde gerekli bildirimlerin önceden yapılması çağrısında bulundu. Bu gelişmeler doğrultusunda Do Kwon'un duruşma takvimi, lojistik nedenlerle 26 Ocak 2026'dan 17 Şubat 2026'ya ertelendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title