Dev şirketin hissedarlarından Bitcoin yatırımı çağrısı

Amazon'un hissedarları, şirketin enflasyonla mücadele ve hissedar değerini artırmak için portföyünü Bitcoin ile çeşitlendirmesini öneriyor. Bu strateji, MicroStrategy'nin kazançlı yatırımlarından ilham alarak, Amazon'un da benzer başarılar elde etmesini amaçlıyor. Şirketin varlık yapısını güçlendirecek bu adım, piyasa değeri lideri Bitcoin ile yeni finansal ufuklar açabilir.

Amazon Portföyünü Bitcoin ile Çeşitlendirme Yolunda

Amazon hissedarları, şirketin finansal stratejisinde köklü bir değişiklik talep ediyor. Ulusal Kamu Politikaları Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde yapılan çağrıda, teknoloji devinden toplam varlıklarının en az yüzde 5'ini Bitcoin'e yatırması isteniyor.

Hissedarlar, özellikle MicroStrategy'nin başarı hikayesine dikkat çekiyor. MicroStrategy hisselerinin yıl içinde yüzde 500'ün üzerinde değer kazanması, Amazon'un yüzde 49'luk artışıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor.

Bitcoin'in bu yıl gösterdiği yüzde 134'lük değer artışı ve 100 bin dolar seviyesini aşması, altın ve S&P 500 gibi geleneksel yatırım araçlarının performansını gölgede bıraktı. Hissedarlar, Tesla ve Block gibi şirketlerin kripto para birimini benimseyen stratejilerini örnek göstererek, Amazon'un da bu trende ayak uydurması gerektiğini savunuyor.

585 milyar dolarlık toplam varlığa sahip olan Amazon'un, 88 milyar doları nakit ve benzeri varlıklardan oluşuyor. Bu varlıklar arasında Hazine bonoları, yabancı devlet tahvilleri ve şirket tahvilleri bulunuyor. Hissedarlar, mevcut varlık dağılımının şirket değerini korumada yetersiz kaldığını öne sürüyor.

Benzer bir girişim geçtiğimiz ay Microsoft'a da yapılmıştı. NCPPR'nin Microsoft hissedarlarına sunduğu Bitcoin yatırım önerisinin 10 Aralık'ta oylanması planlanıyor.