Demokratlar kendi kripto yasasını hazırlıyor

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu tablo, kripto piyasasına yönelik düzenlemelerde dengeleri değiştirmeye başladı.

Gazeteci Eleanor Terrett'in Demokrat ekiplerle görüşen üç sektör kaynağına dayandırdığı habere göre, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar yeni dönemde kendi kripto piyasa yapısı yasasını sunmaya hazırlanıyor. Tasarıya ait bir metin ise henüz yayımlanmadı.

SEC'İN YETKİSİ ARTABİLİR

Tasarının, Demokrat Milletvekili Maxine Waters'ın 2025'te sunduğu ancak kabul edilmeyen yatırımcı hakları önergesi üzerine kurulması planlanıyor. Metne, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin eylül ayındaki başarısız oylamadan önce uzlaştığı bazı maddelerin de eklenmesi gündemde.

Görüşmelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilerinin artırılması, Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC) rolünün ise daraltılması öne çıkıyor. Bu yaklaşım, CFTC'ye daha fazla yetki veren CLARITY Act'ten en belirgin ayrılık noktası olacak. Tasarıda Başkan Donald Trump ve diğer federal yetkililerin kripto faaliyetlerini sınırlayan etik kurallara da yer verilebileceği belirtiliyor.

CLARITY ACT ZOR DURUMDA

CLARITY Act, Temsilciler Meclisinde Temmuz 2025'te 134'e karşı 294 oyla kabul edilmişti. Ancak tasarı, 15 Eylül'de Senatodaki usul oylamasında 50'ye karşı 49 oyla engele takıldı. Senato 3 Ocak'a kadar harekete geçmezse tasarı düşecek ve sürecin yeni Kongrede yeniden başlaması gerekecek.

Cumhuriyetçiler ise Demokratların girişimini mesaj verme amaçlı bir tasarı olarak nitelendiriyor. Demokratların hazırlayacağı yasanın yürürlüğe girmesi için de Trump'ın onayı gerekiyor.

Shenandoah Üniversitesi muhasebe profesörü Martin Mulyadi, seçimin kripto düzenlemelerini sona erdirmediğini, yalnızca bir sonraki taslağı kimin yazacağını değiştirdiğini söyledi.