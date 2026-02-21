Demokrat milletvekilleri, World Liberty Financial'ın banka lisansı başvurusunu sorguluyor

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Gregory Meeks ve diğer Demokrat milletvekilleri, perşembe günü gönderdikleri mektupta Bessent'a OCC'nin lisanslama sürecinin siyasi veya yabancı etkiden ne ölçüde korunduğunu sordu. Milletvekilleri, World Liberty Financial'ın Başkan Donald Trump ile bağlarına ve firmaya yapılan yabancı yatırım raporlarına dikkat çekerek sürecin daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini savundu.

World Liberty Financial, stablecoin ihraç etmek ve saklama hizmetleri sunmak amacıyla federal güvenlik bankası lisansı almaya çalışan bir kripto girişimi. Bu lisans, OCC tarafından verilmesi halinde şirketi federal denetim altına alacak ve dijital varlık saklama hizmetlerini eyaletler arası düzeyde genişletmesine olanak tanıyacak.

BASKI ARTIYOR

Mektupta milletvekilleri, Beyaz Saray'ın veya Hazine Bakanlığı'nın OCC'nin inceleme sürecine herhangi bir müdahalesinin olup olmadığını ve olası çıkar çatışmalarının nasıl ele alındığını açıklamasını istedi. Bu adım, konuyu kamuoyu önündeki soru-cevap oturumlarından resmi ve yazılı bir belgeleme düzeyine taşıyarak Hazine üzerindeki baskıyı artırdı.

Girişim daha önce de Capitol Hill'de gündem olmuştu. Bessent, önceki bir oturumda Hazine'nin Bitcoin'i kurtarma yetkisinin bulunmadığını belirterek bakanlığın bazı düzenleyici alanlardaki sınırlı rolünü vurgulamıştı.

DEMOKRATLARİN DİĞER HAMLELERİ

Mektup, Demokrat milletvekillerinin World Liberty Financial'a yönelik artan ilgisinin son halkasını oluşturuyor. Daha önce Senatörler Elizabeth Warren ve Andy Kim, firmadaki yüzde 49 oranında bildirilen BAE hissesi nedeniyle ulusal güvenlik incelemesi talep etmişti. Ayrıca Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, firmaya yapılan 500 milyon dolarlık yatırıma ilişkin ayrı bir soruşturma başlatmıştı.