DeFi Development Strategy'den farklı Solana yöntemiyle büyüdü

Açıklamaya göre hisse başına SOL miktarı bir yıl önceki 0,0322'den 14 Mayıs itibarıyla 0,0670'e yükseldi. DeFi Development çarşamba günü itibarıyla 2.294.576 SOL ve SOL eşdeğeri varlık tutuyordu.

STRATEGY'DEN FARKLI BİR OYUN PLANI

DeFi Development hisse başına SOL büyümesini diğer dijital varlık hazine şirketlerinden ayıran "alışılmadık" stratejilere bağladı. Bunlar arasında Mayıs 2025'te satın aldığı doğrulayıcı işletmesi üzerinden dahili staking, Bonk ile ortak doğrulayıcı düğümü kurulması ve hazinenin yüzde 25'inden fazlasının zincir üstü protokollere aktarılması yer alıyor.

CEO Joseph Onorati Strategy'nin oyun planının bir tavan değil başlangıç noktası olduğunu savundu. Onorati, "SOL Bitcoin'den farklı bir varlık. Solana ekosistemi Bitcoin hazine şirketine sunulmayan araçlar sunuyor." dedi. Onorati yerleşik zincir üstü getiri, birleştirilebilir DeFi protokolleri ve aktif geliştirici topluluğunu bu araçlar arasında saydı.

GELİR 8 KAT ARTTI AMA ZARAR 83 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Şirket ilk çeyrekte toplam 2,66 milyon dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemindeki 287 bin dolara kıyasla yüzde 827 büyüme kaydetti. Dijital varlık hazine geliri 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak net zarar 83,4 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemindeki zarar 778 bin dolardı. Zararın büyük bölümü nakit dışı dijital varlık değer düşüşlerinden kaynaklandı. Solana son bir yılda yüzde 48 değer kaybederek 91 dolardan işlem görüyor.

Firma son altı haftada 4,4 milyon dolar ana paralı Temmuz 2030 vadeli dönüştürülebilir tahvilleri 2,6 milyon dolar nakit karşılığında geri satın alarak borcu nominal değerinin yüzde 41 altında tasfiye etti. DeFi Development Haziran 2026 için hisse başına 0,075 SOL ve Aralık 2028'e kadar hisse başına 1,0 SOL hedefini koruduğunu teyit etti. DFDV hisseleri çarşamba günü yüzde 3,13 düşerek 4,65 dolardan kapandı. Hisse son bir yılda yüzde 64 değer kaybetti.