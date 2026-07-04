CryptoQuant: Borsalara kripto akışı oynaklık sinyali veriyor

CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, Bitcoin'in borsalara transferinin 30 Haziran'da 49 bin BTC'ye yaklaşarak bu yıl yalnızca dört kez görülen bir uç seviyeye ulaştığını belirtti. Moreno'ya göre bu büyüklükteki önceki sıçramaların ardından fiyatta keskin oynaklık ve yönlü hareketler yaşandı. Analist, bu seviyelerde piyasanın borsalara yeniden konumlanan büyük miktarda Bitcoin'i emdiğini ve bunun geçmişte önemli yönlü hareketlerden önce görüldüğünü kaydetti.

Moreno, borsalara ortalama Bitcoin transferinin yaklaşık 1 BTC'den 2 BTC'ye çıkarak ikiye katlandığını, bunun balinalarla kurumsal yatırımcıların daha büyük miktarları hareket ettirdiğini gösterdiğini söyledi. Ona göre ortalama transfer büyüklüğündeki sıçramalar, tek başına yüksek hacimden daha olumsuz bir sinyal sayılıyor ve aşağı yönlü baskının güvenilir bir öncü göstergesi olarak biliniyor. Sıçrama, Bitcoin'in kritik 60 bin dolar desteğini test ettiği döneme denk geldi. Bu destek kırılırsa fiyat, yaklaşık 53 bin dolarlık gerçekleşen fiyata doğru gerileyebilir. Bitcoin şu anda yaklaşık 62 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM VE ALTCOİN GİRİŞLERİ DE YÜKSELDİ

Eğilim Bitcoin'le sınırlı değil. Ethereum'un borsalara transferi haziran sonunda 1,25 milyon ETH'nin üzerine çıktı. Moreno, bu artışın yükselen satış baskısıyla tutarlı olduğunu söyledi. Analiste göre Bitcoin ve Ethereum transferlerindeki eşzamanlı sıçramalar, geçmişte tek bir varlıktaki zayıflıktan çok geneldeki bir riskten kaçış hareketine işaret etti ve piyasa genelinde oynaklık ihtimalini artırdı.

Altcoin transferleri de sert biçimde arttı. Altcoin transfer işlemlerinin sayısı bu hafta başında yaklaşık 45 bine ulaşarak son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Moreno bunu, fiyatlar için tarihsel bir dönüm noktası sinyali olarak nitelendirdi.

BENZER SİNYAL BİTCOİN'İ 82 BİNDEN 58 BİNE İTMİŞTİ

Moreno, benzer bir sıçramanın Bitcoin'in mayıs başındaki yaklaşık 82 bin dolardan haziran sonunda 58 bin doların altına düşmesinden önce yaşandığını hatırlattı. Analiste göre eşiğin Bitcoin 60 bin dolar desteğini test ederken yeniden aşılması, mevcut tablonun önceki düşüş dalgasından önceki desene yakından benzediğini ve piyasa katılımcılarının daha temkinli olması gerektiğini gösteriyor.

Öte yandan aynı dönemde ABD spot Bitcoin ETF'leri, perşembe günü 221,7 milyon dolarlık net girişle 10 günlük çıkış serisini kırdı. Bu giriş, borsa transferlerinin işaret ettiği baskıya karşı bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.