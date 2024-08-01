Cryptocom USD destekli işlemlerde liderliği ele geçirdi

Kripto para piyasasında beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Crypto.com, USD bazlı işlemlerde liderlik koltuğuna oturdu. Raporlara göre platform yüzde 38,5'lik pazar payıyla sektör devi Coinbase'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Crypto.com Yeniden Zirvede

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, sektörün dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. USD bazlı işlemlerde Temmuz ayı verilerine göre beklenmedik bir ismin zirveye yerleşmiş durumda.

Son verilere göre USD bazlı işlemlerde Crypto.com, yüzde 38,5'lik pazar payıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuç, sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase'i yüzde 35,8'lik payla ikinci sıraya iterken, piyasada yeni bir güç dengesinin oluştuğuna işaret ediyor.

Crypto.com Borsası Genel Müdürü Giuseppe Giuliani, bu başarının tesadüf olmadığını dile getirdi. Giuliani, "Son 18 ayda istikrarlı bir büyüme grafiği çizdik. Özellikle kurumsal yatırımcılar ve deneyimli bireysel kullanıcılar platformumuzu tercih ediyor." açıklamasında bulundu.

Popüler kripto para borsaları arasında yer alan Crypto.com'un yükselişi aslında 2022 yılının Nisan ayında başladı. O dönemde yüzde 27'lik pazar payıyla Coinbase'i geride bırakan Crypto.com, o günden bu yana pozisyonunu güçlendirmeyi sürdürdü.

Uzmanlar, perakende yatırımcıların piyasaya dönüşü veya tercihlerindeki değişimin bu sonuçta etkili olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, Crypto.com'un büyümesinin, özellikle ABD'deki küçük ölçekli borsaları zorlayabileceği öngörülüyor.

Crypto.com'un spor salonu isim hakları satın alması ve Sphere'deki kripto reklamları gibi atılımları, marka bilinirliğini artırmada etkili oldu. Özellikle Los Angeles'taki Crypto.com Arena'nın, NBA devi Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapması, şirketin görünürlüğünü artırdı.

ABD'de spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (Ether) ETF'lerinin onaylanması da Crypto.com için olumlu bir gelişme oldu. Giuliani, bu hamlenin ardından geleneksel finans kurumlarının platforma ilgisinin arttığını belirtiyor.

2023'ün Temmuz ayında Crypto.com, 68.9 milyar dolarlık işlem hacmiyle Kuzey Amerika merkezli borsalar arasında zirveye yerleşti. Bu sonuç, şirketin sektördeki konumunu sağlamlaştırdığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.