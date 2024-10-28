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Çoklu Blockchain dönemi: Infinex'den altı ağda NFT satışı

Çoklu Blockchain dönemi: Infinex'den altı ağda NFT satışı
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Merkeziyetsiz borsa platformu Infinex, geliştirdiği yenilikçi "patronaj" modeli ile 67,7 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştirdi. Peter Thiel'ın Founders Fund'ı ve Ethereum (ETH) kurucusı Vitalik Buterin gibi sektörün önde gelen isimleri yatırımcılar arasında yer aldı.

DeFi sektörüne yeni bir soluk getiren Infinex, altı farklı Blockchain ağında toplam 43.244 Patron NFT satışı gerçekleştirdi. Synthetix tarafından geliştirilen platform, merkezi borsalara alternatif olma hedefiyle yola çıktı.

Altı Blockchain Ağında Kesintisiz İşlem İmkanı

Infinex'in yeni fonlama modeli, risk sermayedarları ve melek yatırımcıların yanı sıra topluluk üyelerine de eşit şartlarda yatırım yapma fırsatı sunuyor. Platform, Ethereum başta olmak üzere Solana, Arbitrum, Base, Polygon ve Optimism Blockchain ağlarında hizmet veriyor.

Kilitli toplam değeri 125 milyon dolara ulaşan proje, kullanıcılarına merkezi borsalardaki işlem deneyimini merkeziyetsiz altyapı üzerinde yaşatmayı hedefliyor. Wintermute Ventures, Framework Ventures ve Solana Ventures gibi önde gelen risk sermayesi şirketleri de projeye destek veriyor.

Infinex'in yol haritasında spot işlemler, türev ürünler ve fiat entegrasyonu gibi özellikler bulunuyor. Platform, bu özellikleri merkeziyetsiz yapı üzerinde sunarak kripto para sektörüne yenilik getirmeyi amaçlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Vitalik Buterin Kripto Para Blockchain Ethereum Borsa NFT

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