Coinbase ve Ripple yönetimi Trump ile temaslara başladı

Başkan seçilen Trump'ın kripto dostu isimleri kabineye dahil etme eğilimi devam ediyor. Bitcoin'e olumlu yaklaşımıyla bilinen Robert F. Kennedy'nin Sağlık Bakanlığına getirilmesinin ardından, Tether'ın saklama hizmeti sağlayıcısı Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'in Hazine Bakanlığı için öne çıktığı konuşuluyor.

Trump Kabinesinde Kripto Dostu İsimler Ağırlık Kazanıyor

Kripto para endüstrisi ABD'deki düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde aktif rol almaya hazırlanıyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un Trump ile görüşmesi, sektörün Washington'daki gücünü artırma çabalarının önemli bir adımını oluşturuyor.

Coinbase yönetimi Lutnick ve Armstrong arasında bir görüşme ayarlamak için Trump'ın geçiş ekibiyle yakın temas halinde bulunuyor. Bu gelişme, kripto para şirketlerinin düzenleyici politikaları etkileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da personel atamaları konusunda Trump'a yakın isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Circle yöneticilerinin de Trump'ın geçiş ekibiyle temasları devam ediyor. Bu yoğun diplomatik trafiğin kripto para düzenlemelerinin geleceğini şekillendirmede önemli rol oynaması bekleniyor.

Howard Lutnick'in Hazine Bakanlığı için düşünülmesi, kripto para piyasalarında olumlu karşılandı. Lutnick'in firmasının Tether için saklama hizmeti sağlaması ve stablecoin rezervleri konusundaki şeffaf tutumu, kripto para ekosistemindeki güvenilirliğini artırıyor.