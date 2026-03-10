Coinbase ve Paxos sigorta primlerini stablecoin ile ödedi

Kripto para sektörünün önde gelen şirketleri Coinbase ve Paxos, Aon'a olan sigorta primlerini stablecoin ile ödedi. Aon, işlemin büyük bir sigorta aracılık şirketi için ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti.

SİGORTACILIK DEĞER ZİNCİRİNDE DİJİTAL ÖDEME TESTİ

Aon Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Tim Fletcher, yaptığı açıklamada, sigorta primlerinde stablecoin kabul etmelerinin müşterilere hizmet sunma hedeflerini desteklediğini ifade etti. Paylaşılan işlem detaylarına göre Coinbase, Ethereum ağı üzerindeki USDC'yi kullanarak ödeme yaparken Paxos, Solana ağı üzerindeki PYUSD ile ödeme gerçekleştirdi.

Aon'un duyurusuna göre bu pilot uygulama, sigorta değer zincirinin modernleştirilmesine yönelik yeni adımlar için bir test niteliği taşıyor. Dünya çapında 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, tokenize edilmiş enstrümanların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hız ve inovasyon ihtiyacının risk ve yönetişim başlıklarında kontrol kaybına yol açmaması gerektiğine dikkat çekti.

Fletcher, stablecoin sistemlerini erken aşamada anlamanın, dijital finansın gelişimiyle birlikte risk ve yönetişim konularında danışmanlık kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.

Şirketler, pilot uygulamanın geçen yaz kabul edilen ve stablecoin ekosistemi için federal bir çerçeve çizen GENIUS Yasası gibi ABD'deki son düzenleyici gelişmelerle desteklendiğini not etti. Öte yandan ticaret finansmanı sağlayıcısı TCS Blokchain de geçen hafta, kamyon taşımacılığı faturalarında aynı gün fonlama ve zincir üstü ödemeler sağlamak amacıyla PYUSD kullanımına başladığını duyurdu.