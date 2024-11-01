Coinbase son iki yılın en sert düşüşünü yaşadı

Coinbase'in mali sonuçları yatırımcı beklentilerini karşılayamadı. Şirketin üçüncü çeyrek net geliri 75 milyon dolar olurken, bu rakam Bloomberg analistlerinin yaptığı ankette beklenen 112,2 milyon dolarlık hedefin oldukça altında kaldı.

Coinbase Net Geliri Analist Beklentilerini Karşılayamadı

Finansal sonuçlar şirketin yıl başından bu yana olan kazancını yüzde 3'e düşürdü. Bu düşüş, Temmuz 2022'den bu yana kaydedilen en sert günlük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Şirketin üçüncü çeyrekteki net geliri, geçen çeyreğe kıyasla 250 milyon dolar azalarak 1,13 milyar dolara indi. Bu sonuçlara rağmen Coinbase yönetimi, piyasa koşullarına bağlı olarak 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu.

Coinbase yönetimi, gelecek ABD başkanlık seçimi sonuçlarından bağımsız olarak kripto para geleceğine iyimser görüşlerini koruyor. Şirket ayrıca 2026 ara seçimleri öncesinde kripto yanlısı adayları desteklemek amacıyla Fairshake süper siyasi eylem komitesine 25 milyon dolar ek bağış yapacağını açıkladı.