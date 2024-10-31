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Coinbase kripto para dostu siyasi adaylar için 25 milyon dolar ayırdı

Coinbase kripto para dostu siyasi adaylar için 25 milyon dolar ayırdı
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Kripto para borsası Coinbase, siyasi eylem komitesi Fairshake'e 2026 ara seçimleri için 25 milyon dolarlık yeni bir bağış yapacağını duyurdu. Mevcut seçim döneminde 200 milyon dolardan fazla fon toplayan Fairshake, kripto dostu siyasi adayları desteklemeye devam ediyor.

Kripto para sektörünün siyasi alandaki etkinliği her geçen gün artıyor. Fairshake PAC'ın başarılı kampanyalar yürütmesi ve Katie Porter gibi kripto karşıtı adayların ön seçimleri kaybetmesi, sektörün siyasi arenadaki ağırlığının arttığını gösteriyor.

Kripto Seçmeni Siyasi Güç Olarak Yükseliyor

Coinbase, yayımladığı blog yazısında şirketin Fairshake ve bağlı kuruluşlarının gelecek seçim döneminde de etkin rol oynaması için 25 milyon dolar taahhüt ettiğini belirtti. Risk düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayan şirket, kripto karşıtı politikacıların çabalarını engelleme konusundaki kararlılığını gösterdi.

Ripple ve a16z gibi önde gelen kripto şirketleri ve yatırım firmalarından da destek alan Fairshake PAC, siyasi eylem komitesi statüsü nedeniyle doğrudan siyasi adaylara bağış yapamıyor. Bunun yerine, kripto karşıtı adaylara yönelik reklam kampanyaları düzenliyor.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, X platformunda yaptığı paylaşımda, altı gün içinde açıklanacak ABD seçim sonuçlarının "şimdiye kadarki en kripto dostu kongre" olacağını savundu. Armstrong, kripto seçmeninin artık göz ardı edilemeyecek bir güç olduğunu ve bu gücün büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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