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Coinbase kripto para alımlarında Apple Pay dönemini başlattı

Coinbase kripto para alımlarında Apple Pay dönemini başlattı
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ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, kullanıcıların kripto para satın almasını kolaylaştırmak için fiat para biriminden kripto para birimine geçişi sağlayan bir sistemine Apple Pay'i entegre etti. Şükran Günü'nden önce bazı seçili müşterilere sunulan bu yeni özellik, kripto para dünyasına adım atma sürecindeki zorlukları azaltmayı amaçlıyor.

Kripto para dünyasında önemli bir adım atan Coinbase, daha önce Coinbase Pay olarak bilinen, geleneksel para birimlerinden kripto para birimlerine ödeme yapma çözümüne Apple Pay desteği ekledi. ABD'de 60 milyon kullanıcıya sahip olan Apple Pay entegrasyonu, kullanıcıların kendi kontrolünde olan cüzdanlarına para yatırma işlemini basitleştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Coinbase Ödeme Sistemine Apple Pay Desteği

Coinbase'in sunduğu yeni çözüm, kullanıcıların kripto para dünyasına girişte yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geliştirilen yazılım geliştirme kiti ve API'ler sayesinde, geliştiriciler kendi uygulamalarına fiat-kripto rampasını kolayca entegre edebilecek.

Platform, Ethereum'un Metamask ve Rainbow'u ile Solana'nın Phantom'u gibi popüler cüzdanlarla çalışıyor. Sistem, 60'tan fazla para birimini desteklerken kullanıcıların banka hesapları, banka kartları ve Coinbase hesaplarıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar için süreç oldukça basit tasarlandı. Coinbase kimlik bilgilerini giren kullanıcılar, iki faktörlü kimlik doğrulamasından geçtikten sonra uygulamaya işlem yapma izni veriyor. Sistem ayrıca uygun alımlar için KYC taraması ve ücretsiz USDC transferleri de sunuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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