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Coinbase'e 9 milyar dolarlık fon akışı bekleniyor

Coinbase'e 9 milyar dolarlık fon akışı bekleniyor
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Coinbase, S&P 500 endeksine katılan ilk kripto şirketi olarak tarihe geçti. Bernstein analistleri, COIN hissesine 9 milyar dolar pasif fon girişi beklediklerini açıkladı. Şirketin endekse dahil edilmesi 19 Mayıs'ta başlayacak ve kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olacak. Hisse, gelişmenin ardından yüzde 10 değer kazandı.

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, S&P 500 endeksine dahil edilme kararıyla kripto sektörünün geleneksel finansa entegrasyonunda kritik bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki anlaşmazlıkları geride bırakarak, yüzde 66 piyasa payı ve 400 milyar doların üzerinde yönetilen değerlerle sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Coinbase'in SEC Savaşından S&P 500 Zaferine Dramatik Dönüşü

Bernstein'den Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, Coinbase'in S&P 500'e katılmasının şirket için tarihi an olduğunu belirttiler. "Önce sizinle savaşırlar, sonra sizi S&P 500'e eklerler" ifadesini kullanan analistler, bu durumun kripto sektörünün dramatik değişimini yansıttığını vurguladılar.

Yaklaşık 52 milyar dolarlık piyasa değeriyle Coinbase, S&P 500'ün yüzde 0,1'ini temsil edecek. Analistler, pasif S&P 500 bağlantılı ETF'ler ve yatırım araçlarından COIN hissesine yaklaşık 9 milyar dolar aktarılacağını tahmin ediyor. Ayrıca, S&P kıyaslama aktif fonları için yüzde 0,1'lik tahsisin potansiyel 7 milyar dolar daha satın almaya yol açabileceği belirtiliyor.

Van Eck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel, "S&P 500, hisse senedi endekslerinin Bitcoin'idir" diyerek endeksin güvenilirliğine ve takip edilebilirliğine dikkat çekti. Sigel, en az 5 trilyon doların endeksi takip ettiğini ve endeks fonlarının 10 milyar dolardan fazla COIN alıcısı olacağını tahmin etti.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, "Kripto yakında herkesin 401k'sında olacak" açıklamasıyla önemli bir noktaya dikkat çekti. 401(k), Amerikan emeklilik tasarruf sisteminin adıdır ve milyonlarca Amerikalının emeklilik birikimlerini içerir. Armstrong'un belirttiği husus, Coinbase'in S&P 500'e dahil edilmesiyle, bu emeklilik fonları otomatik olarak COIN hisselerine yatırım yapmış olacak. Böylece, kripto varlıklarla hiç ilgilenmeyen milyonlarca kişi, emeklilik hesapları aracılığıyla dolaylı yoldan kripto yatırımcısı haline gelecek. COIN hissesi, duyurunun ardından saatler sonrası işlemlerde yüzde 10 yükseliş kaydetti.

Coinbase, 19 Mayıs'ta S&P 500 endeksinde Discover Financial Services'in yerini alacak. Bu gelişme, kripto sektörünün ana akım finansal sisteme entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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