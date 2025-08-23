Coinbase'e 16,6 milyon XRP aktarıldı

Coinbase'e 16,6 milyon XRP aktarıldı
Güncelleme:
Ripple-SEC davasının kesin kapanışıyla eş zamanlı olarak 50,7 milyon dolar değerinde XRP, Amerika'nın en büyük kripto borsası Coinbase'e transfer edildi. Whale Alert verilerine göre büyük yatırımcıların aktivitesi artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın faiz sinyalleriyle XRP yüzde 8 yükseldi. Beş yıllık hukuki sürecin sonu piyasada yeni dinamikler yarattı.

Blockchain izleme servisi Whale Alert, son 24 saat içinde tespit ettiği büyük hacimli XRP transferleriyle dikkat çekti. Platform, 16,6 milyon XRP'nin bilinmeyen bir cüzdandan Coinbase'e aktarıldığını duyurdu. Bu gelişme, Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan hukuki mücadelesinin tamamen kapanmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Coinbase Borsasına 50,7 Milyon Dolarlık XRP Girişi

İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, her iki tarafın da temyiz başvurularından feragat beyanını onayladı. Eski federal savcı James K. Filan'ın paylaştığı güncellemelere göre bu karar Aralık 2020'den beri süren davayı resmen kapattı.

Whale Alert'in raporladığı ikinci büyük hareket ise 35 milyon XRP'nin kimliği bilinmeyen cüzdanlar arasında el değiştirmesiydi. 108,1 milyon dolar değerindeki bu işlem, XRP ekosistemindeki büyük likidite hareketlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığına kapı araladığı cuma günü piyasalar güçlü bir yükseliş gösterdi. XRP bu genel yükselişten payını alarak bir noktada yüzde 8'e varan kazanç elde etti.

Bölge Yargıcı Torres'in XRP'nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığına verdiği karar, artık kesin hale geldi. Bu zafer, Ripple için sadece hukuki bir galibiyet değil aynı zamanda tüm kripto sektörü için emsal teşkil eden bir sonuç olarak görülüyor.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

