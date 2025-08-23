Coinbase'e 16,6 milyon XRP aktarıldı

Blockchain izleme servisi Whale Alert, son 24 saat içinde tespit ettiği büyük hacimli XRP transferleriyle dikkat çekti. Platform, 16,6 milyon XRP'nin bilinmeyen bir cüzdandan Coinbase'e aktarıldığını duyurdu. Bu gelişme, Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan hukuki mücadelesinin tamamen kapanmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Coinbase Borsasına 50,7 Milyon Dolarlık XRP Girişi

İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, her iki tarafın da temyiz başvurularından feragat beyanını onayladı. Eski federal savcı James K. Filan'ın paylaştığı güncellemelere göre bu karar Aralık 2020'den beri süren davayı resmen kapattı.

Whale Alert'in raporladığı ikinci büyük hareket ise 35 milyon XRP'nin kimliği bilinmeyen cüzdanlar arasında el değiştirmesiydi. 108,1 milyon dolar değerindeki bu işlem, XRP ekosistemindeki büyük likidite hareketlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığına kapı araladığı cuma günü piyasalar güçlü bir yükseliş gösterdi. XRP bu genel yükselişten payını alarak bir noktada yüzde 8'e varan kazanç elde etti.

Bölge Yargıcı Torres'in XRP'nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığına verdiği karar, artık kesin hale geldi. Bu zafer, Ripple için sadece hukuki bir galibiyet değil aynı zamanda tüm kripto sektörü için emsal teşkil eden bir sonuç olarak görülüyor.