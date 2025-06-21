Coinbase'den stratejik Avrupa hamlesi

Coinbase'in Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı alması, küresel kripto pazarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Lüksemburg'dan alınan bu lisans, borsanın Avrupa Birliği ülkelerinde kripto ürünleri sunmasına olanak sağlıyor. Bu gelişme, diğer büyük borsaların da bölgede kayıt başvuruları peşinde koştuğu Avrupa kripto piyasasında artan rekabeti gözler önüne seriyor.

Coinbase Avrupa Operasyonlarını Lüksemburg Merkezli Yürütecek

Coinbase'in stratejik kararında, Lüksemburg'un Batı Avrupa'da ilerici bir finans merkezi olarak itibarı belirleyici rol oynadı. Belçika, Fransa ve Almanya ile sınır komşusu olan ülke, 2019'dan beri kripto düzenlemelerini kademeli olarak geliştiriyor.

Coinbase yetkilileri, Lüksemburg'un Blockchain ve dağıtık defter teknolojisine yönelik bütüncül bir hükümet yaklaşımını aktif olarak takip ettiğini ve ulusal yasama organı aracılığıyla Blockchain ile ilgili dört politika geçirdiğini belirtti.

Coinbase'in Avrupa hamlesi şirketin küresel genişleme stratejisinin kritik bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket mayıs ayında, opsiyon ticaret platformu Derebit'i 2,9 milyar dolara satın alma anlaşması duyurmuştu. Ayrıca 19 Mayıs'ta, S&P 500 endeksine katılan ilk kripto kuruluşu olarak tarihe geçti.

Avrupa kripto pazarında yatırım oranları da dikkat çekici bir artış gösteriyor. Tahminlere göre Avrupalı yatırımcıların yüzde 10-20'sinin kripto sektörüne maruziyeti bulunuyor. Kripto kullanımında fayda, sadece sermaye değer artışından ziyade temel itici güç olarak ortaya çıkıyor ve kripto ödemelerinin yüzde 70'i perakende, yiyecek ve içecek sektörlerine yöneliyor.