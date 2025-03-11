Coinbase'den ABD'nin kripto para dolandırıcılığına karşı eleştiri

Kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele, sınır ötesi bir zorluk haline geldi. Philip Martin, dolandırıcıların çoğunlukla Myanmar ve Laos gibi ABD dışındaki ülkelerden operasyon yürüttüğünü ve bu nedenle kanun uygulayıcıların erişiminin sınırlı olduğunu belirtiyor. Dolandırıcılık raporlarındaki gecikme de bir diğer büyük sorun olarak öne çıkıyor. Martin, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesini ve hükümetler arası iş birliğinin önceliklendirilmesini kripto sektörünü korumak için hayati görüyor.

Coinbase Kripto Para Dolandırıcılığının Raporlanmasını Tek Bir Çatıda İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto dolandırıcılıklarının raporlanması şu anda düzinelerce farklı federal ve eyalet kurumu tarafından yönetiliyor. Bu dağınık yapı, mağdurların şikayetlerini iletmelerini zorlaştırıyor ve etkili çözümleri engelliyor.

Coinbase güvenlik sorumlusu Philip Martin, "Çok parçalanmış bir ekosistem. Bu şeyleri nereye rapor ediyorsunuz? Buraya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, başka bir yere gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Martin'e göre kripto dolandırıcılık mağdurları yetkililere rapor verseler de FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) gibi platformlara şikayet göndermek "boşluğa haykırmak" gibi hissettiriyor. Emekli FBI ajanı Roger Campbell da bu görüşü destekliyor. Campbell, Birleşik Krallık'ın tüm suçları bildirmek için tek bir portal kullanan ve mağdurların şikayetlerinin durumunu takip edebildiği sistemini örnek olarak gösteriyor.

"IC3'e bir şey bildiriyorsunuz, yüzde 99 hiçbir şey duymuyorsunuz." diyen Campbell, bu durumun mağdurlar için ikinci bir mağduriyet kaynağı olduğunu vurguluyor.

Coinbase'in güvenlik müdürü, dolandırıcılıkların "raporlamada bir gecikmeye" sahip olduğuna da dikkat çekiyor. "Bir dolandırıcılık altı ay önce gerçekleşmiş olabilir ve yarın bunu duyabiliriz." diyen Martin, bu gecikmenin suçluların takibini zorlaştırdığını belirtiyor.

Martin, kripto dolandırıcılıklarının "büyük ölçüde" ABD dışından, özellikle Myanmar ve Laos gibi ülkelerden yürütüldüğünü söylüyor. Kanun uygulayıcıların bu bölgelere erişim zorluğu, sorunun kaynağında çözümünü imkansız hale getiriyor.

Kripto dolandırıcılıklarıyla mücadelenin uluslararası ilişkilere odaklanması gerektiğini savunan Martin, ABD'nin "bu dolandırıcılar için güvenli bir sığınak olmaması için dünya çapındaki hükümetlerle çalışmayı bir öncelik haline getirmesi" gerektiğini altını çiziyor.

Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı, 10 Mart tarihinde yaptığı açıklamada geçen yıl 2.600'den fazla şikayet aldığını ve daha önce bilinmeyen yedi tür kripto dolandırıcılık türü tespit ettiğini bildirdi.