Coinbase davasında ABD Adalet Bakanlığı devreye girdi

Coinbase davasında ABD Adalet Bakanlığı devreye girdi
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Kripto para borsası Coinbase'e yönelik gerçekleştirilen ve 20 milyon dolar fidye istenen siber saldırı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası Coinbase'i hedef alan ve 20 milyon dolar fidye talep edilen siber saldırıya ilişkin resmi bir soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, bakanlığın Washington'daki ceza bölümü de sürece dahil oldu.

Coinbase Siber Saldırısına ABD Adalet Bakanlığı El Koydu

Coinbase, kısa bir süre önce yaptığı bir duyuruda, siber suçluların müşteri bilgilerini internette yayımlamama karşılığında şirketten 20 milyon dolar fidye talep ettiğini açıkladı. Kripto para borsası, bu olayın ardından iyileştirme maliyetleri ve olası gönüllü müşteri tazminatları da dahil olmak üzere toplamda 180 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında bir harcama yapabileceğini öngörüyor.

Borsa yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, saldırganların herhangi bir müşteri fonuna, özel anahtarlara veya kritik giriş sistemlerine erişim sağlayamadığının altı çizildi. Ayrıca, söz konusu güvenlik ihlalinden etkilenen kullanıcı sayısının, Coinbase'in toplam kullanıcı tabanının yüzde birinden daha az olduğu vurgulandı. Bu durum, saldırının etkisinin sınırlı kaldığı şeklinde yorumlandı.

Coinbase Baş Hukuk Yetkilisi Paul Grewal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı ve diğer ABD'li ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle iletişim halindeyiz ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu kötü niyetli aktörlere karşı cezai suçlamalar getirilmesi için kolluk kuvvetlerinin çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektördeki uzmanlar, kripto para borsalarına yönelik siber saldırıların son yıllarda belirgin bir artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, Coinbase'in bu veri ihlalini hızlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını ise şeffaflık ilkesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Bu tür hızlı bilgilendirmelerin, kullanıcı güveninin korunması ve benzer olaylara karşı sektör genelinde farkındalığın artırılması bakımından önemli olduğu belirtiliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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