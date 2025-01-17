Coinbase Bitcoin teminatıyla DeFi kredisi dönemini başlattı

Coinbase ekosisteminin yeni üyesi olan kredi hizmeti, kripto varlıkların kullanım alanını genişletiyor. Müşteriler Bitcoin varlıklarını ücretsiz olarak Coinbase-wrapped Bitcoin'e (cbBTC) dönüştürebiliyor ve Morpho protokolü üzerinden anında kredi kullanabiliyor. Bu hizmet, şu anda New York hariç ABD genelinde erişilebilir durumda.

Base Ağında Bitcoin Teminatlı Krediler Kullanıma Sunuldu

Coinbase'in yeni kredi hizmeti, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Morpho ile hayata geçiyor. Morpho, 3,7 milyar dolarlık toplam kilitli değeri ile DeFi sektörünün önde gelen protokolleri arasında yer alıyor.

Sistem, Bitcoin teminatlarını cbBTC'ye dönüştürerek işliyor. Bu dönüşüm ücretsiz gerçekleşiyor ve kredi onayı bir dakikadan kısa sürede sonuçlanıyor.

Teminat yönetimi için sıkı kurallar belirlenmiş durumda. Kredi bakiyesi teminatın piyasa değerinin yüzde 86'sına ulaştığında, teminat tasfiye ediliyor. Bu durumda kalan Bitcoin, gerekli tasfiye işlemlerinden sonra müşterinin Coinbase hesabına iade ediliyor.

Coinbase başkan yardımcısı Max Branzburg, sistemi "önce TradFi, sonra DeFi" olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, geleneksel finans kolaylığını DeFi'nin yenilikçi çözümleriyle birleştiriyor.