CME Group'ta XRP rüzgarı: İlk günde rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen türev borsası CME Group, pazar günü XRP vadeli işlemlerini başlattı. Bu yeni ürün, ilk işlem gününde 19 milyon doların üzerinde bir nominal hacme ulaşarak dikkat çekti. XRP vadeli işlemleri, CME Group'un Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın ardından sunduğu dördüncü kripto para birimi tabanlı türev ürünü oldu.

XRP Coştu: Vadeli İşlemlerde Solana'yı Solladı

Salı günü CME Group tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü başlatılan XRP vadeli işlemleri, yatırımcılara hem 2 bin 500 XRP içeren mikro sözleşmeler hem de 50 bin XRP içeren daha büyük boyutlu sözleşmelerle işlem yapma imkanı sunuyor. Bu sözleşmeler, CME CF XRP-Dolar Referans Oranı'na göre nakit uzlaşmalı olarak işlem görüyor. CME Group Kripto Para Ürünleri Küresel Başkanı Giovanni Vicioso, yaptığı açıklamada yeni ürünlerin yatırımcıların büyüyen kripto para yatırım ve riskten korunma stratejilerini destekleyeceğini ve derin likiditeye sahip, sermaye açısından verimli araçlar sağlayacağını belirtti.

XRP vadeli işlemlerinin ilk gün performansı, 17 Mart'ta piyasaya sürülen ve ilk gününde 12,3 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturan Solana vadeli işlemlerini geride bıraktı. Bu durum, K33 analistleri arasında altcoinlere yönelik kurumsal yatırımcı iştahının sorgulanmasına neden olmuştu. Diğer yandan, Bitcoin vadeli işlemleri Aralık 2017'deki lansmanında 102,7 milyon dolar, Ethereum vadeli işlemleri ise Şubat 2021'de ilk gününde 31 milyon dolar hacim kaydetmişti. Son günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) hem spot Solana hem de spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) tekliflerine ilişkin kararını ertelemesi de piyasaların gündemindeydi.

Kurumsal yatırımcıların XRP vadeli işlemlerine olan ilgisinin bir göstergesi olarak, ilk XRP vadeli işlem ticareti Hidden Road tarafından gerçekleştirildi. Hidden Road Başkanı ve şirketin Vadeli İşlemler Komisyonu Tüccarı (FCM) Üst Yöneticisi (CEO) Noel Kimmel, bu gelişmenin Hidden Road ve dijital varlıkların kurumsal düzeyde benimsenmesinin devamı için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kimmel, özellikle XRP etrafındaki likidite ve risk yönetimi yeteneklerinin geliştirilmesinde bu adımın kritik rol oynayacağını vurguladı. Haberin yazıldığı sırada sektör verilerine göre XRP, son 24 saat içinde yüzde 0,76'lık bir düşüşle 2,35 dolar seviyesinden işlem görüyordu.