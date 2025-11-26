CleanSpark geliriyle rekoru kırdı

Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, 30 Eylül 2025'te sona eren mali yıla ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, gelirini bir önceki yıla göre ikiye katlayarak 766,3 milyon dolara ulaştırdı ve stratejik rotasını yapay zekâ işlem altyapısına çevirdiğini duyurdu.

Dipten Zirveye

CleanSpark yönetimi, geride kalan dönemi "dönüştürücü bir mali yıl" olarak nitelendirdi. Geçen yıl 145,8 milyon dolar net zarar açıklayan madencilik devi, bu yıl 364,5 milyon dolar net kâra geçerek güçlü bir toparlanma sergiledi. Düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rakamı ise geçen yılki 245,8 milyon dolar seviyesinden 823,4 milyon dolara yükseldi.

Şirketin CEO'su Matt Schultz, 2025 mali yılının operasyonel kaldıraç sağladıkları bir yıl olduğunu vurguladı. Schultz, operasyonel işlem gücünün (hash rate) saniyede 50 kentilyon hash (EH/s) seviyesini aştığını ve finansman için hisse satışı yerine dönüştürülebilir borçlanma araçlarını tercih ettiklerini belirtti.

Şirket bilançosunda 30 Eylül itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde Bitcoin, 43 milyon dolar nakit ve 950,1 milyon dolarlık madencilik varlığı bulunuyor. Toplam varlıkları 3,2 milyar dolara ulaşan CleanSpark, eylül ayında varlıklarına eklediği Bitcoin'lerle toplam rezervini 13.000 adedin üzerine çıkardı. Bu hamle, şirketi halka açık şirketler arasında en büyük 10 Bitcoin sahibinden biri konumunda tuttu.

CleanSpark Başkanı ve CFO'su Gary Vecchiarelli, şirketin hazine yönetimi ve sermaye yatırımları sayesinde "lider bir yapay zekâ altyapı sağlayıcısı" olma yolunda finansal güce sahip olduğunu ifade etti. Şirket ekim ayında, yapay zekâ veri merkezi biriminin başına eski Humain yöneticisi Jeffrey Thomas'ı getirerek bu alandaki iddiasını artırdı.