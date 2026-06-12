Citigroup özel şirketlerin tokenize hisselerini sunmaya hazırlanıyor

Banka, platformun Wall Street genelinde benimsenmesini umuyor. Basına yansıyan bilgilere göre Citigroup, sürece dahil olmaları için en büyük özel şirketlerden bazılarıyla görüştüğünü ancak isim vermediğini belirtti.

Şirketlerin halka açılması giderek uzarken Wall Street, SpaceX ve Anthropic gibi merakla beklenen halka arzlara yoğunlaşıyor. Bu eğilim, geleneksel piyasaların kolayca karşılayamadığı özel sermaye erişimine yönelik kurumsal bir talep yarattı.

CİTİ'NİN TOKENİZASYON HAMLESİ 2023'E DAYANIYOR

Adım, Citigroup'un yıllardır sürdürdüğü tokenizasyon stratejisini doğal biçimde genişletiyor. Banka 2023'te tokenizasyonu Blockchain için potansiyel "çığır açıcı kullanım alanı" olarak nitelemişti. Aynı dönemde tokenize menkul kıymet piyasasının 2030'a kadar 4 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Yine o yıl, müşteri mevduatlarını özel bir Blockchain ağında dijital token'a çeviren Token Services ürününün pilotunu başlattı.

Citigroup yakın zamanda, JPMorgan öncülüğünde 2027'nin ilk yarısında tokenize mevduat ağı kurmayı planlayan bir konsorsiyuma katıldı. Ağın, büyük küresel müşterilere kesintisiz takas hizmeti sunması hedefleniyor.

ROBINHOOD VE REPUBLIC AYNI ALANDA YARIŞIYOR

Citigroup'un adımı, hızla genişleyen bir alana katılıyor. Republic geçen yıl SpaceX, OpenAI ve Anthropic hisselerini izleyen ve yatırımı 50 dolara kadar inen token'lar sunmayı planladığını açıkladı. Robinhood ise aynı dönemde OpenAI ve SpaceX'in tokenize hisselerini Avrupalı kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak OpenAI, token'ları yetkilendirmediğini ve onaylamadığını açıkça belirtti.

Bernstein analistleri Temmuz 2025'te bu eğilimi "hisse senedi tokenizasyon dalgası" olarak nitelemiş ve Robinhood'un hamlesini kurumsal ivmenin erken bir işareti saymıştı.