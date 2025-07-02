Circle, USDC'yi tüm Blockchain ağlarında birleştiriyor

Çoklu Blockchain ekosisteminde kullanıcıların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, farklı ağlar arasında varlık transferidir. Circle, bu soruna köklü bir çözüm getirerek tek bir USDC bakiyesinin tüm desteklenen zincirlerde gerçek zamanlı kullanımını mümkün kılıyor. Gateway sistemi, saklama dışı akıllı sözleşme teknolojisi sayesinde kullanıcıların varlıklarının tam kontrolünü elinde tutmasını sağlıyor.

Circle Gateway ile Çapraz Zincir Köprülerini Geride Bırakıyor

Gateway, kullanıcıların USDC tokenlarını saklama dışı bir akıllı sözleşmeye yatırmasını ve bu hesaba desteklenen tüm zincirlerde gerçek zamanlı erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, mevcut çapraz zincir köprüleme protokollerinin yarattığı sermaye verimsizliği ve güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

Circle açıklamasında Gateway'in "USDC erişiminin gerçekten anlık, evrensel ve tüm zincirlerde uyumlu çözümler oluşturmayı mümkün kıldığını" belirtti. Kullanıcılar bu sistem sayesinde varlıklarının yönetimini ve kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.

Gateway'in ilk aşaması temmuz ayında Avalanche, Base ve Ethereum test ağlarında başlayacak. Circle, diğer Blockchain ağları için desteğin sonrasında ekleneceğini duyurdu. Bu gelişme, özellikle DeFi protokolleri ve kurumsal kullanıcılar için önemli avantajlar sunacak.

Şirketin son girişimi, geçen ay gerçekleştirdiği halka arz sonrasındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Firma piyasa değeri 46 milyar doları aşarken, hisse fiyatı da başlangıç fiyatından yüzde 500'den fazla arttı. Circle'ın ABD'de ulusal bankacılık lisansına başvurması, geleneksel finansal sisteme daha derin entegrasyon hedeflediğini gösteriyor.