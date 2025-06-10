ChatGPT'ye ne oldu, neden çalışmıyor?

Sam Altman'ın OpenAI tarafından geliştirilen popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT bugün çalışmıyor. Birçok kullanıcı X'te (eski adıyla Twitter) yüksek gecikmeden tamamen hizmet dışı kalmaya kadar çeşitli sorunlar bildirdi.

Bot bazı genel sorgular için çalışsa da, daha derinlemesine analiz gerektiren her şeyde sorun yaşanıyor.

OpenAI'nin resmi durum sayfasına göre, şirket sorunları yaklaşık dört saat önce kabul etti ve şu açıklamayı yaptı:

Bazı kullanıcılar listelenen hizmetlerde yüksek hata oranları ve gecikme yaşıyor. Sorunları araştırmaya devam ediyoruz.

Şirketin API'leri ve Sora video hizmeti de dünya genelinde kesintiler yaşıyor; bu durum ekip tarafından da kabul edilip duyuruldu.