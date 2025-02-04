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CFTC'den kripto para tahmin platformlarına sıkı denetim

CFTC'den kripto para tahmin platformlarına sıkı denetim
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Cryptocom ve tahmin piyasası Kalshi'nin Super Bowl LIX sonucu üzerine sunduğu tahmin sözleşmelerinin yasal uyumluluğunu inceliyor. Robinhood'un da Kalshi üzerinden Super Bowl türev işlemlerine izin vermesi, düzenleyici kurumun harekete geçmesine neden oldu.

Singapur merkezli kripto para platformu Cryptocom, 23 Aralık 2024'te başlattığı türev işlem hizmetiyle Super Bowl LIX maçının sonucu üzerine tahmin yapılmasına olanak tanıdı. CFTC'nin incelemesi, platformun CEO'su Kris Marszalek'in ürünün düzenlenmiş olduğuna dair açıklamalarına rağmen başlatıldı.

Düzenleyici Kurumdan Tahmin Platformlarına Kritik İnceleme

CFTC'nin incelemesi, kripto para sektöründe spor tahminlerinin geleceğini tartışmaya açtı. Kalshi'nin geçen yıl başkanlık seçimi tahminleri konusunda yaşadığı yasal süreç, platformun güvenilirliğini tartışmalı hale getirdi.

Kripto dostu işlem uygulaması Robinhood'un Kalshi ile iş birliği yapması, düzenleyici kurumların dikkatini bu alana yöneltti. Super Bowl LIX'un Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles arasında oynanacak olması, tahmin hacmini artıracak bir faktör olarak değerlendiriliyor. Sektör uzmanları, CFTC'nin bu incelemesinin kripto para piyasalarındaki bahis ve türev işlemlerinin geleceğini şekillendirebileceğini

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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