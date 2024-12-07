Çekya'dan kripto para yatırımcılarına teşvik

Çekya parlamentosu, kripto varlık yatırımcılarına yönelik kapsamlı vergi muafiyetlerini onayladı. Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni düzenleme, üç yıldan uzun süre tutulan kripto para varlıklarını sermaye kazancı vergisinden muaf tutuyor. Yasa aynı zamanda yıllık 100.000 CZK (4.000 dolar) altındaki kripto alım satımlarını vergiden muaf tutuyor.

Üç Yıllık Kripto Para Yatırıma Tam Muafiyet Geliyor

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı açıklamada modern teknolojileri desteklediklerini vurguladı. Yeni vergi düzenlemesi, kripto varlıkların serbest meslek faaliyeti kapsamı dışında tutulması durumunda üç yıllık muafiyet sağlıyor.

Yasa, 2025 öncesi edinilen kripto varlıkları da kapsam içine katıyor. Bu reform ile kripto para yatırımcıları, belirtilen koşullar altında geriye dönük vergi avantajlarından da yararlanabilecek.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi ile uyumlu olan bu düzenleme, 30 Aralık 2024'te tam olarak yürürlüğe devreye alınacak. MiCA, AB genelinde kripto para işlemleri için standart bir yasal çerçeve oluşturuyor.

Bu vergi reformuyla Çekya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi kripto dostu ülkeler arasında yerini alıyor. Düzenleme, kripto ekosisteminin gelişimini desteklerken yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor.