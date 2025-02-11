CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Cardano (ADA) yatırımcıları için sevindiren gelişme

Cardano (ADA) yatırımcıları için sevindiren gelişme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Stock Exchange'in yan kuruluşu NYSE Arca, Grayscale adına spot Cardano ETF başvurusunda bulundu. Coinbase Custody ve BNY Mellon tarafından desteklenen başvuru, 25 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Cardano'yu kurumsal yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. SEC'in yeni yönetimi altında kripto varlıklara yönelik daha olumlu yaklaşım, başvurunun kabulü için umutları artırıyor.

Kripto para piyasasında ETF dönüşümü hız kazanıyor. NYSE Arca'nın Grayscale adına sunduğu Cardano spot ETF başvurusu, piyasanın dokuzuncu büyük kripto para birimi için yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu gelişme, son dönemde Dogecoin ve XRP gibi altcoinler için yapılan ETF başvurularına yeni bir soluk kazandırıyor.

Grayscale Cardano ETF'si İçin Hazırlıklar Tamamlandı

NYSE Arca tarafından pazartesi günü sunulan 19b-4 formu, Grayscale Cardano Trust'ın oluşturulması için önemli bir adım niteliğinde. Başvuruda saklayıcı olarak Coinbase Custody, LLC ve yönetici olarak BNY Mellon'un yer alması, projenin kurumsal altyapısını güçlendiriyor.

Borsa yetkilileri, bu girişimin piyasada rekabeti artıracağını ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağını vurguluyor. Cardano (ADA) için yapılan bu başvuru, kripto ETF sektörünün genişlemesine katkı sağlayacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından, altcoin ETF'leri için de benzer bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Yeni yönetimin kripto varlıklara yönelik daha dostane tutumu, başvurunun değerlendirme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Başvurunun SEC tarafından kabul edilmesi durumunda, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmi onay süreci başlayacak. Bu süreç, kripto para piyasasının kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
img

Dizi setinden aşk doğdu
img

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title