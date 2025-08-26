Canary Capital INJ staking ETF'sini SEC onayına sundu

SEC, Canary Capital'in Injective staking ETF önerisi için kamuoyu görüşü dönemini başlattı. Düzenleyici kurum, 21 günlük yorum süresinin ardından 90 güne kadar değerlendirme gerçekleştirecek. INJ'nin 1,4 milyar dolar piyasa değeri manipülasyon riskini minimize ediyor. Trump yönetimi staking ETF'lerine olumlu bakıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yaptığı açıklamayla kripto dünyasında yeni bir dönüm noktasına işaret etti. Düzenleyici kurum, Canary Capital'in önerdiği stake edilmiş Injective ETF'i hakkında detaylı değerlendirme yapmaya hazırlanıyor.

SEC Staking ETF'leri İçin Yeni Dönem Başlattı

Varlık yönetim şirketi Canary Capital, geçen ay sunduğu stake edilmiş INJ fonu ile kripto ETF pazarında öncü bir girişim gerçekleştirdi. Fon, SEC tarafından onaylandığı takdirde Injective Blockchain ağının yerel varlığını takip edecek.

Düzenleyici kurum, INJ'nin 1,4 milyar dolardan fazla piyasa kapitalizasyonuna ulaşmasının manipülasyona açıklığı azalttığını belirtiyor. Borsa, INJ ticaretinin coğrafi çeşitliliği ve sürekli doğasının, fiyat manipülasyonunu zor ve maliyetli hale getirdiğini vurguluyor.

Başkan Donald Trump'ın ikinci yönetimi oluşan daha dostane düzenleyici ortamda, çeşitli firmalar Dogecoin'den Solana'ya kadar varlıkları i takip eden ETF'ler öneriyor. Son zamanlarda firmalar özellikle staking içeren kripto ETF'ler için yarışıyor.

VanEck, geçen hafta JitoSOL ETF'si öneren bir kayıt beyanı sundu. Jito Foundation, bu fonun "likit staking token ile yüzde 100 desteklenen ilk spot Solana ETF'si" olacağını açıkladı.

REX-Osprey'in Solana staking ETF'si de JitoSOL ile ortaklık aracılığıyla staking ödüllerini entegre etti. SEC, son aylarda staking konusundaki tutumunu netleştirme yoluna girdi ve çoğu proof-of-stake özelliğinin yetki alanına girmediğini belirtti.

