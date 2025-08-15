Canary Capital'den Trump Coin ETF hamlesi

Finansal hizmetler şirketi Canary Capital Donald Trump ile ilişkilendirilen bir memecoin'i izlemek üzere tasarlanmış bir borsa yatırım fonu (ETF) için Delaware eyaletinde resmi kayıt başvurusunda bulundu. Bu hafta yapılan başvuru her ne kadar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulacak nihai dosya olmasa da memecoin tabanlı geleneksel finans ürünlerine yönelik talebin devam ettiğine işaret ediyor.

Canary Capital TRUMP Token İçin ETF Başvurusunu Tescil Ettirdi

Canary Capital, TRUMP memecoin'ini takip edecek yeni bir kripto borsa yatırım fonu (ETF) için Delaware Eyalet Departmanı'na başvuruda bulundu. Kayıt, fonun "Official Trump" tokenini baz alacağını işaret ederken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılacak resmi başvurunun birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

Piyasa verilerine göre TRUMP, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle tüm kripto paralar arasında 49'uncu sırada bulunuyor. Memecoin kategorisinde ise Dogecoin hariç beşinci en büyük varlık konumunda.

Canary Capital'in girişimi, Osprey Funds ve REX Shares gibi diğer varlık yönetim şirketlerinin de TRUMP memecoin'ine dayalı ETF başvurularının ardından geldi. Sektör kaynaklarına göre mevcut kripto dostu SEC yönetimi altında memecoin tabanlı ETF onaylarının olasılığı artmış durumda.

Memecoin piyasasının en bilinen ismi Dogecoin için ise hâlihazırda üç ETF başvurusu SEC incelemesinde bulunuyor. Bunlardan biri, haziran ayında Bitwise tarafından yeni bir özellik eklenerek güncellendi. Bu özellik, yatırımcıların ETF hisselerini nakde çevirmeden doğrudan varlıkla değiştirmesine olanak tanıyor ve vergisel avantaj sağlıyor.

Memecoin'lerin toplam piyasa değeri, güncel verilere göre 82 milyar doların üzerinde. Her ne kadar 2025 baharındaki yüksek hacimli dolandırıcılık vakaları sonrası ilgide düşüş yaşansa da Trump Coin ETF gibi girişimler yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.