Haberler

Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı

Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki Bitcoin madencilik projelerindeki payını satın aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin merkezli madencilik donanımı üreticisi Canaan, Cipher Mining'in Batı Teksas'taki üç Bitcoin madencilik projesindeki yüzde 49'luk payını yaklaşık 40 milyon dolarlık bir anlaşmayla devraldığını duyurdu. Şirket, bu satın alımı stratejik bir genişleme adımı olarak nitelendirdi.

Canaan'ın yaptığı açıklamaya göre satın alım, Alborz LLC, Bear LLC ve Chief Mountain LLC'den oluşan ve toplam 120 MW güç kapasitesine sahip ABC Projelerini kapsıyor. Tesisler, yaklaşık 4,4 EH/s toplam çalışma hashrate'i destekliyor. Projelerdeki yüzde 51'lik pay ise Canaan'ın ortağı WindHQ'da kalmaya devam edecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Canaan, anlaşma kapsamında Cipher Mining'e toplam 806.439.900 adet A Sınıfı hisse ihraç etti. Bu hisseler, tanesi 0,7394 dolar fiyatlı 53.762.660 Amerikan Emanet Hissesine (ADS) karşılık geliyor ve toplam bedel yaklaşık 39,75 milyon doları buluyor. Hisseler altı aylık bir satış yasağına tabi.

Canaan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nangeng Zhang, satın alımın şirketin Kuzey Amerika'daki dijital varlık ayak izini genişletmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Zhang, " Teksas'taki yüksek kaliteli ve düşük maliyetli enerji varlıklarına yaptığımız bu yatırım, uzun vadeli verimlilik ve ölçek hedefimizle örtüşüyor" dedi.

Anlaşma, Canaan'ın fırsatçı ve varlık-hafif enerji yaklaşımından sistematik bir yukarı akış enerji geliştirme modeline geçiş stratejisiyle uyumlu. Şirket, doğrudan ABD enerji uygulamalarına odaklanarak Bitcoin madenciliğini yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) veri merkezi hizmetleriyle entegre etmeyi planlıyor. Canaan, 2026 sonuna kadar gigawatt ölçeğinde bir proje hattı oluşturmayı hedefliyor.

Şirket bu ayın başında açıkladığı dördüncü çeyrek sonuçlarında 196 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 121'lik bir artışa ve şirketin üç yıl içindeki en güçlü çeyrek satışlarına karşılık geliyor. Öte yandan Canaan'ın Nasdaq'ta işlem gören hisseleri pazartesi günü yüzde 5,71 düşüşle kapandı ve son bir ayda yüzde 41 değer kaybetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Epstein skandalından adı çıkan eski başbakan, intihara kalkıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor