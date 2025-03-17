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Bu viral meme coin yüzde 300'e yakın yükseldi: MUBARAK coin nedir?

Bu viral meme coin yüzde 300'e yakın yükseldi: MUBARAK coin nedir?
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Son dönemde meme coin piyasasında dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Ani yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekerken, uzmanlar bu tür varlıkların yüksek volatilite taşıdığına dikkat çekiyor. Peki, yüzde 300'e yakın yükselen MUBARAK coin nedir, neden yükseldi?

MUBARAK coin nedir, neden yükseldi?

Son dönemde piyasaya sürülen meme coinlerden biri olan Mubarak (MUBARAK), BNB Chain üzerinde işlem görüyor ve piyasadaki genel eğilime meydan okuyarak günlük bazda yüzde 300'e yakın bir yükseliş yaşadı. Şu an yaklaşık 0,13 dolar seviyesinde işlem gören tokenin piyasa değeri ise 120 milyon dolara yaklaştı.

Bu ani yükselişin en büyük sebeplerinden biri Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun (CZ) projeye dahil olması olabilir. On-chain analiz platformu Lookonchain'e göre CZ, 1 BNB (yaklaşık 600 dolar) harcayarak MUBARAK satın aldı. Aynı zamanda, BNB Chain ekibi tarafından oluşturulan bir diğer meme coin olan TST'den de aynı miktarda alım yaptı.

CZ'nin bu tür meme coinlere ilgi göstermesi şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor. Çünkü Şubat ayında Binance'in TST'yi listelediği dönemde CZ, bu kararla hiçbir ilgisi olmadığını ve şimdiye kadar tek bir meme coin bile satın almadığını açıklamıştı.

Kripto dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Zhao'nun bu tür varlıklarla etkileşime girmesi, piyasada büyük bir heyecan ve FOMO (kaçırma korkusu) yaratabilir. Ancak tecrübesiz yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor, çünkü bu tür ani yükselişler genellikle kısa süreli olup sert bir düzeltme ile sonuçlanabilir.

MUBARAK'taki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise Binance Alpha olabilir. Bu girişim, yenilikçi projelerin ve meme coinlerin gelişimini desteklemek için likidite, görünürlük ve borsa listelenmesi gibi avantajlar sunuyor.

Büyük kâr getiren işlem

Meme coinler yüksek risk taşısa da, özellikle erken aşamalarda yatırım yapan tecrübeli yatırımcılar için büyük kazançlar sağlayabilir.

Lookonchain, bu duruma iyi bir örnek olan bir yatırımcının işlemine dikkat çekti. Bu yatırımcı, birkaç gün önce 12,35 milyon MUBARAK tokeni almak için 5.000 dolardan az bir harcama yaptı. Ardından, 2,35 milyon tokeni 125 BNB'ye (yaklaşık 74.000 dolar) sattı ve elinde 10 milyon MUBARAK tuttu.

Son yükselişin ardından, yatırımcının elinde kalan 10 milyon MUBARAK'ın değeri yaklaşık 1,3 milyon dolara ulaştı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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