Bu 5 Altcoin Uçuşa Geçebilir: Analistten 100 Kat Getiri Uyarısı

Kripto para analisti Rekt Fencer'a göre GRASS, PENDLE, ONDO, ENA ve SEI, büyük fiyat artışları için sırada bekliyor. Analist, "nesiller boyu yakalanamayacak altcoin fırsatı" tanımını yaptığı bu dönemde, bu 5 altcoin'in potansiyel olarak elli ile yüz kat arasında yükseliş gösterebileceğini savunuyor.

Altcoin Sezonu Sinyalleri Güçleniyor

Rekt Fencer, bu öngörüsünü hem teknik hem de makro göstergelere dayandırıyor. Özellikle stabil kripto paraların arzında görülen artışı, piyasaya yeni sermaye girişinin işareti olarak değerlendiriyor. Ona göre "daha fazla sermaye giriyorsa, risk alma iştahı da artıyor." Bu da altcoin sezonunun yaklaştığına işaret ediyor.

2021 başında yaklaşık 50 milyar dolar olan stabilcoin arzının 2025 ortasında 250 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların altcoin'lere geçmeye hazırlandığını gösteriyor.

Bununla birlikte, Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin yüzde 65,4'ten yüzde 61,2'ye düşmesi ve Ethereum'un Bitcoin karşısındaki değer oranının beş yılın dip seviyesi olan 0,018'den 0,025'e yükselmesi, altcoin piyasasının hareketleneceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Bu tür hareketlilikler geçmişte de altcoin rallilerini tetiklemişti.

Yükseliş Beklenen 5 Altcoin

Analistin listesindeki ilk proje Grass (GRASS). Şu an 2,40 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 2,5 gerilemiş olsa da son bir haftada yüzde 12, son bir ayda ise yüzde 50'ye yakın yükseldi. Grass, merkeziyetsiz altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

İkinci sırada, tokenize getiri vadeli işlemleri sunan Pendle (PENDLE) var. Yaklaşık 4,39 dolardan işlem gören altcoin, son yedi günde yüzde 17'nin üzerinde değer kazandı. Ancak son bir yılda yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti. Yine de DeFi piyasasındaki canlanma sayesinde son bir ayda yüzde 30'a yakın artış gösterdi.

Üçüncü sıradaki Ondo (ONDO), 0,93 dolar civarındaki fiyatıyla 2,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Gerçek varlıkların tokenleştirilmesine yönelik artan talep nedeniyle dikkat çekiyor. Son bir yılda yüzde 24,5 gerilese de, analist bu alanda güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu savunuyor.

Listede dördüncü sırada Ethena (ENA) bulunuyor. Yaklaşık 0,37 dolar seviyesinde işlem gören token, 2,1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. ENA, delta-nötr stETH pozisyonlarıyla getiri sağlayan sentetik dolar sunuyor. Fiyatı son günlerde durağan olsa da, protokolün sunduğu finansal faydaların gelecekte fiyatlamayı yukarı çekebileceği düşünülüyor.

Son sıradaki SEI ise Sei Network'ün yerel token'i. Geçtiğimiz yıl yüzde 59'dan fazla değer kaybeden SEI, son bir ayda yüzde 10,7'lik bir toparlanma gösterdi. Rekt Fencer, Sei'nin yüksek hızlı altyapısı ve merkeziyetsiz borsalara (DEX) odaklı yapısıyla yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor.