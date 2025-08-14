BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu

BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te sıcak cüzdanlarında olağan dışı hareketler tespit ederek kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Yetkililer, varlıkların büyük kısmının soğuk cüzdanlarda güvende olduğunu açıkladı.

Türkiye merkezli kripto para borsası BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te sıcak cüzdanlarında tespit edilen olağan dışı işlemler nedeniyle kripto para yatırma ve çekme hizmetlerini askıya aldı. Şirket, güvenlik incelemelerinin ardından işlemlerin yeniden açılacağını ve kullanıcı varlıklarının çoğunun soğuk cüzdanlarda korunduğunu bildirdi.

BtcTurk Saldırı İddialarına Yanıt Verdi

BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te yaptığı duyuruda sıcak cüzdanlarında olağan dışı transferler tespit ettiğini açıkladı. Şirket, güvenlik önlemleri kapsamında kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu, ancak Türk lirası işlemleri ile alım satım hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. BtcTurk yetkilileri, olayın tespitinin ardından resmi makamların bilgilendirildiğini ve gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Blockchain güvenlik şirketleri Cyvers ve CertiK, borsaya ait cüzdanlardan yaklaşık 48 ila 50 milyon dolar değerinde dijital varlığın farklı Blockchain ağlarına aktarıldığını raporladı. Bu varlıkların büyük bölümünün Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle ve Polygon ağlarındaki iki adreste toplandığı belirtildi. Cyvers, şüpheli adreslerin varlıkları dönüştürmeye başladığını ve BtcTurk ekibiyle iletişimde olduklarını kaydetti. CertiK ise transferlerin sistemleri tarafından tespit edildiğini ve borsa yetkililerinin hızlı müdahale ettiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu anormalliklerin yalnızca sıcak cüzdanları etkilediğini, kullanıcı varlıklarının büyük kısmının güvenli soğuk cüzdanlarda tutulduğunu vurguladı. Haziran 2024'te yaşanan benzer bir olayda da sıcak cüzdanlardan kontrol dışı çekimler yapılmış, on farklı kripto para etkilenmiş ve kullanıcı varlıkları iade edilmişti. Mevcut soruşturmanın ardından net kayıp miktarının ve olayın kapsamının resmi açıklamalarla kesinleşmesi bekleniyor.

BtcTurk, incelemeler tamamlandıktan sonra kripto para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatmayı hedefliyor. Blockchain topluluğu ise bu tür olayların önüne geçebilmek için borsalarda daha güçlü siber güvenlik önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti

Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

For me .. a bit coin .. is a coin that is as bit as possible.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hepsinin dibine kibrit suyu çalıntı olmayan paranın kriptoda ne işi var nereden gelmiş neye gidiyor masak çok çabuk çözer ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor

Yıldız oyuncusunu rekor fiyata Premier Lig'e satıyor
title