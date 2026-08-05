Borsalar yükselirken Bitcoin neden yerinde sayıyor?

Bitcoin (BTC) 5 Ağustos'ta 64 bin 270 dolar dolayında işlem gördü ve günlük yüzde 1'in altında artış kaydetti. Kripto para son yedi günde yatay kalırken, Ekim 2025'te ulaştığı 126 bin dolarlık rekorun hâlâ yaklaşık yüzde 49 altında bulunuyor.

İzlenen büyük kripto paralar arasında haftalık bazda gerileyen tek varlık Ethereum oldu. Ethereum yüzde 2 düşerken XRP ve Dogecoin de hafif değer kaybetti. BNB ve Hyperliquid'in HYPE tokeni ise yükselişleriyle öne çıktı.

Borsalarda ise tam tersi bir hava vardı. ABD'de S&P 500 ve Dow Jones bir önceki gün rekor kapanış yaptı. Asya'da yapay zeka odaklı güçlü bilançoların etkisiyle Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3,5, Güney Kore'nin gösterge endeksi ise yüzde 4,3 yükseldi. Brent petrol yaklaşık 78,85 dolara gerilerken ABD 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,6 dolayına indi. Bu hareket, yatırımcıların yeni bir faiz artışı beklentisinin zayıflamasıyla birlikte görüldü.

ETF GİRİŞİ VE STRATEGY SATIŞI MAKRO DESTEĞİ GÖLGELEDİ

Bu koşullar Bitcoin için destekleyici bir zemin oluşturabilirdi. Ucuzlayan petrol enflasyon baskısını azaltabilir, düşen tahvil getirileri faiz getirisi sunmayan varlıkları daha cazip hale getirebilir. Buna karşın Bitcoin üç seans boyunca yalnızca sınırlı bir tepki verdi. Bu durum, kriptoya özgü talebin geniş piyasa yükselişini doğrulayacak kadar güçlü olmadığını düşündürdü.

Fon akışı tarafında tablo zayıf kaldı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonlarına 4 Ağustos'ta 19,6 milyon dolarlık net giriş oldu. Ancak bu giriş, son günlerdeki yüksek tutarlı çıkışların ardından geldi. 1 Ağustos'ta fonlardan yaklaşık 265 milyon dolar çekilmişti.

Kurumsal satış baskısı da arttı. Strategy'nin resmi kayıtlarına göre şirket yaklaşık 105 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin sattı ve varlığını 842 bin 138 Bitcoin'e indirdi. Satış, şirketin toplam varlığına kıyasla küçük olsa da daha önce düzenli alım yapan kurumsal bir aktörün alıcı konumunu zayıflattı.

60 GÜNLÜK HÜRMÜZ DÜZENLEMESİ PİYASAYI SINAYACAK

Bölgesel kaynaklara dayanan bir habere göre ABD, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak geçici bir düzenlemeye yaklaştı. İki bölgesel kaynağa dayanan habere göre gelen gemi trafiği İran kontrolündeki kuzey şeridinden, giden trafik ise Umman sularındaki güney şeridinden geçecek. Taraflar 60 günlük süre boyunca geçiş için ücret ya da harç almayacak ve düzenleme uzatılabilecek.

Önceki dönemde İran'ın boğazdan geçiş için gemi başına 2 milyon dolara varan ücret talep ettiği aktarılmıştı. Kalıcı bir düzenleme kapsamında ortadaki şeridin deniz mayınlarından temizlenmesi de planlanıyor.

Başkan Donald Trump, anlaşmaya ilişkin doğrulamanın bugün açıklanmasını istediğini ve gelişmenin bugün ya da yarın duyurulabileceğini söyledi. Trump görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi. Ancak henüz imzalanmış bir anlaşma açıklanmadı. İran ile ABD kilit ayrıntılarda hâlâ ayrışıyor. Daha önceki bir düzenlemenin bozulması ve gemilere yönelik saldırıların yeniden başlaması, piyasanın yeni bir anlaşmazlığa açık kalmasına neden oluyor.

Bitcoin, haziranda Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir duyurunun ardından 66 bin 800 dolara kadar yükselmişti. Bu nedenle resmi bir diplomatik gelişme, kriptonun petrol ve faiz kanalı üzerinden gelen haberlere hâlâ güçlü tepki verip vermediğini gösterecek önemli bir test sunabilir.

Resmi bir anlaşma, denizcilik koşullarını iyileştirip petrol fiyatlarını düşürerek jeopolitik ve enflasyon risklerini azaltabilir. Ancak bu gelişme otomatik bir Bitcoin yükselişini garanti etmiyor. Zayıf tepki, yatırımcıların risk iştahını kripto yerine hisse senetleri, tahviller ve altın gibi varlıklarda kullandığı görüşünü güçlendirebilir.

Teknik görünümde Bitcoin, 62 bin 500 ile 66 bin 300 dolar arasında sıkışmış bir aralıkta işlem görüyor. Kripto paranın 62 bin 500 doların altına inmesi son dip olan 62 bin 200 doları yeniden gündeme getirebilir. Resmi bir anlaşmanın ardından bile yükseliş gelmemesi, sermayenin kriptodan çok yapay zeka hisselerine, tahvillere ve altına yöneldiği görüşünü güçlendirebilir. 62 bin 200 dolardan gelen toparlanma ise henüz doğrulanmış bir trend dönüşünden çok daha geniş bir düşüş eğilimi içindeki tepki hareketi olarak değerlendiriliyor.

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