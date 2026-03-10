Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı

Haberler

Güncelleme:
Kripto para platformu Blockchain.com, Nijerya'daki büyümesinin ardından operasyonlarını Gana'ya genişlettiğini duyurdu. Şirket, bölgedeki dijital varlık benimsenmesini hızlandırmaya odaklandığını bildirdi.

Kripto para hizmet sağlayıcısı Blockchain.com, Afrika pazarındaki varlığını derinleştirme stratejisi kapsamında Gana'da resmi lansmana hazırlandığını ve operasyonlarını bu ülkeye genişlettiğini açıkladı. Şirket, Nijerya'da başlattığı bireysel hizmetlerin ardından Lagos'ta bir merkez kurduğunu ve aracılık işlem hacminde yüzde 700'ün üzerinde büyüme kaydettiğini belirtmişti.

Basın bülteninde yer alan bilgilere göre Nijerya'da en çok işlem gören varlıklar USDT, BTC ve TRX oldu.

Blockchain.com Afrika Genel Müdürü Owen Odia, Nijerya'daki büyümenin bölgede dijital varlıklara yönelik potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi. Odia, yerel yeteneklere yatırım yaptıklarını ve bölgeye özgü ürünler geliştirerek uzun vadeli bir altyapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre platform, resmi lansman öncesinde Gana'da organik büyüme yakaladı. Son bir yılda ülkedeki aktif kullanıcı sayısı yüzde 140 artarken işlem hacmi yüzde 80 yükseldi.

KÜRESEL AYAK İZİ BÜYÜRKEN STABLECOIN ODAKLI PLANLAR DEVAM EDİYOR

Blockchain.com, sınır ötesi ödemelerde verimliliği artırmak ve havale maliyetlerini düşürmek amacıyla stablecoin ve dijital varlık kullanım alanlarını değerlendirdiğini belirtti. Şirket, önümüzdeki dönemde diğer Afrika pazarlarına da açılmayı planladığını ve bu adımların Batı Afrika'da gelişmekte olan dijital ticaret ekosistemlerini destekleyebileceğini öngördüğünü kaydetti.

Şirket, küresel genişleme gündeminde düzenleyici süreçlerin de yer aldığını aktardı. Açıklamaya göre Blockchain.com, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'ta Finansal Yürütme Otoritesi olan FCA'den kayıt onayı aldı ve bu onayla ülkede aracılık ve kurumsal düzeyde kripto hizmetleri sunmaya başladı. Avrupa Birliği'nde MiCA lisansını da alan şirketin, bu yıl içinde ABD'de halka arz planı bulunduğu ifade edildi.

Blockchain.com, 2011'den bu yana 1,2 trilyon doların üzerinde kripto para işlemine aracılık ettiğini ve 40 milyonu aşkın doğrulanmış kullanıcıya ulaştığını bildirdi.

