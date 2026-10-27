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BlackRock'tan Japonya'da stablecoin ortaklığı

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BlackRock'tan Japonya'da stablecoin ortaklığı
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BlackRock, Japon finans grubu SBI Holdings ve Startale ile yen stablecoini JPYSC'yi tokenlaştırılmış para piyasası fonlarıyla buluşturmak için mutabakata vardı. Taraflar, henüz ticari kullanıma açılmayan projenin teknik ve düzenleyici koşullarını inceleyecek.

Anlaşmaya BlackRock Financial Management ile BlackRock Japan katılıyor. Çalışma, blok zincirinde temsil edilen fon paylarıyla Japon yenine bağlı bir ödeme aracının aynı finansal altyapıda kullanılabilmesini araştırıyor. Mutabakat, doğrudan bir ürünün satışa sunulmasını veya mevcut bir fonun JPYSC ile işlem görmeye başlamasını kapsamıyor.

JPYSC İÇİN ÜÇ ALANDA ÇALIŞMA YAPILACAK

İş birliği üç alana odaklanıyor. Şirketler önce bağlantının kurulması için gereken teknoloji ve altyapıyı değerlendirecek. Ardından olası iş modellerini, dağıtım kanallarını ve yatırımcılara erişim olanaklarını inceleyecek. Düzenleyici gelişmeler ile piyasa koşulları da çalışmanın üçüncü ayağını oluşturacak.

Para piyasası fonları, kısa vadeli finansal araçlara yatırım yapıyor. Bu fonların tokenlaştırılması, yatırımcıların fon paylarının blok zincirinde temsil edilmesini sağlıyor. JPYSC ise değerini Japon yenine bağlı tutmayı amaçlayan bir stablecoin olarak farklı bir işlev üstleniyor.

Taraflar, çalışmayı Japonya'daki ve diğer ülkelerdeki finans kuruluşlarının ve şirketlerin katılımına açık tutmayı planlıyor. SBI Holdings bankacılık, menkul kıymet ve dijital varlık faaliyetleriyle, Startale ise blok zinciri geliştirme deneyimiyle projede yer alıyor.

JPYSC'NİN İHRACINI SBI SHINSEI ÜSTLENİYOR

SBI ve Startale'ın geliştirdiği JPYSC'nin ihracını SBI Shinsei Trust Bank yürütüyor. Dağıtım hizmetini ise grubun lisanslı kripto borsası SBI VC Trade sağlıyor. Yeni mutabakat, bu ödeme aracının tokenlaştırılmış yatırım ürünleriyle nasıl bağlantı kurabileceğine odaklanıyor.

SBI Holdings Başkanı Yoshitaka Kitao, finansal işlemlerin blok zincirine taşınmasını küresel bir eğilim olarak değerlendirdi. Kitao, Japonya'nın bu dönüşümde geride kalmaması için yeni finansal altyapıya erken hazırlanması gerektiğini belirtti.

BlackRock'ın hâlihazırda BUIDL adlı tokenlaştırılmış fonu bulunuyor. Ancak Japonya'daki çalışmada BUIDL'nin veya başka bir fonun kullanılacağı açıklanmadı. Hangi blok zincirinin seçileceği ve ticari uygulamanın ne zaman başlayacağı da henüz netleşmedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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