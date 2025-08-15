Bitpanda Birleşik Krallık pazarına girdi

Bitpanda Birleşik Krallık pazarına girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturyalı kripto para platformu Bitpanda, Birleşik Krallık'ta faaliyete başlayarak 600'den fazla kripto varlığı İngiliz yatırımcılara sundu. Şirket Arsenal ile ortaklık kurarak iki yıl içinde ülkeyi en büyük üç pazarından biri yapmayı hedefliyor. Borsa aynı zamanda bankalar için özel marka çözümleri geliştirerek ticari müşteri pazarında da genişlemeyi hedefliyor

Bitpanda'nın Birleşik Krallık hamlesi, şirketin uluslararası genişleme stratejisinde kritik bir dönüm noktası temsil ediyor. Platform, halihazırda Binance UK, Coinbase ve Kraken gibi güçlü rakiplerin kontrolünde olan İngiliz pazarında agresif bir büyüme planıyla karşılarına çıkıyor.

Bitpanda İngiltere'de Güçlü Rakiplere Meydan Okuyor

Şirketin Ortak CEO'su Lukas Enzersdorfer-Konrad, doğrudan perakende varlığını hızla büyütmeyi planladıklarını belirtti. Şirket aynı zamanda İngiliz finansal kurumlarıyla iş birliği yaparak başlatmayı hedefliyor.

Lansmanın bir parçası olarak Bitpanda, Arsenal ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu ortaklık, takımlar, stadyum ve dijital kanallar genelinde markalama ile birlikte Arsenal'in 100 milyondan fazla küresel taraftarını kripto para varlıkları konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

İngiltere'ye girmeden önce Bitpanda, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da çoklu düzenleyici lisanslar altında faaliyet gösteriyordu. Platform şubat ayında İngiliz Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) onayı aldı ve lansman öncesinde ürününü yerelleştirmek için aylar harcadı.

Düzenleyici gecikme ülkeye yatırım yapmaktan alıkoymadı. Bütün bir lisanslama rejimi olmadan, Coinbase, Kraken ve eToro gibi küresel devler mevcut kara para aklamayı önleme kayıtları altında İngiltere varlıklarını sağlamlaştırdı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
title