Bitmine zarara rağmen 42 bin ETH daha aldı

Şirketin son hazine güncellemesine göre Bitmine, 6 Temmuz itibarıyla 5 milyon 742 bin 237 ETH tutuyordu. Bu varlık, yaklaşık 1.800 dolarlık fiyatlarla 10 milyar doların üzerinde değerlenirken Ethereum'un 1.740 dolara gerilemesiyle şirketin gerçekleşmemiş zararı yeniden 9-10 milyar dolara çıktı. Bitmine'ın elindeki 5,74 milyon ETH, dolaşımdaki 120,7 milyon token arzının yüzde 4,8'ine denk geliyor.

Ethereum servetinin yanı sıra Bitmine, 206 BTC, 527 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet ile Beast Industries ve Eightco Holdings'te toplam 251 milyon dolarlık stratejik yatırım da taşıyor. Kripto, nakit ve menkul kıymetlerle birlikte toplam varlığı 11,1 milyar dolara ulaşıyor. Bitmine, Strategy'nin ardından en büyük ikinci kripto biriktiricisi konumunda bulunuyor. İki şirket arasındaki fark, Michael Saylor'ın şirketinin geçen hafta 3 binden fazla Bitcoin satmasıyla bir miktar daraldı.

BİTMİNE ETH'İNİN YÜZDE 85'İNİ STAKE ETTİ

Bitmine, Ethereum varlığının önemli bir bölümünü gelir elde etmek için stake etmeyi sürdürüyor. Şirket, kendi kurumsal platformu MAVAN üzerinden yaklaşık 4,9 milyon token, yani toplam varlığının yaklaşık yüzde 85'ini stake etti. Bu tutar 1.800 dolarlık fiyattan yaklaşık 8,8 milyar dolar değerinde bulunuyor. Made in America Validator Network anlamına gelen MAVAN, önce şirketin kendi hazinesi için kuruldu ancak ileride kurumsal yatırımcılara ve saklama kuruluşlarına da hizmet verebilir.

Şirketin stake işlemleri, yedi günlük yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,68 getiri üretti. Bitmine, mevcut stake miktarına göre yıllık yaklaşık 235 milyon dolar stake geliri öngörüyor. Tüm Ethereum varlığını devreye sokması halinde bu rakam 277 milyon dolara çıkabilir.

LEE CLARITY YASASI GEÇERSE ETH'İ ÖNE ALIYOR

Bitmine başkanı Tom Lee, özellikle ABD'de Clarity Yasası'nın geçmesi halinde Ethereum'u Bitcoin'e tercih etmeyi sürdürüyor. Birçok analist bu düzenlemenin altcoin'e daha çok yarayacağına inanıyor. Lee, son günlerde yatırımcıların Clarity Yasası'nın geçeceğine dair daha iyimser olduğunu belirterek net kuralların akıllı sözleşme platformlarına yardımcı olabileceğini söyledi. Başkana göre Ethereum katman 2 ağları, Shopify ve Visa gibi şirketler için hâlihazırda USDC işlemlerini yürütüyor. Lee ayrıca ayı piyasasının neredeyse tükendiğini ve sektörün bir "kripto baharının" erken aşamasında olduğunu savunuyor.

BİTMİNE YÜZDE 5 HEDEFİNE YÜZDE 95 YAKLAŞTI

Bitmine, "yüzde 5 simyası" olarak adlandırdığı hedefe yüzde 95 oranında yaklaştığını açıkladı. Ethereum arzı 120,7 milyon token dolayında kalırsa yüzde 5'lik pay için yaklaşık 6,04 milyon ETH gerekiyor. Lee, 2026 içinde bu hedefe ulaşmayı beklediklerini ifade etti.

Şirket ayrıca 26 Haziran'da Russell 1000 büyük ölçekli şirketler endeksine dahil edildi. Lee'ye göre bu adım, BMNR hisselerine yüzlerce, hatta binlerce yeni kurumsal yatırımcı çekebilir. Bitmine haziranda ayrıca yüzde 9,5 yıllık temettü sunan bir imtiyazlı hisse ihracı tamamlayarak yatırımcı güvenini Ethereum hazine modeline bağladı.