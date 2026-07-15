BitMine Ethereum stake ile gelirini 22 kat artırdı

Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu son çeyrek bildirimine göre 31 Mayıs'ta sona eren dönemde bu tutar, 46,5 milyon dolarlık toplam gelirin yüzde 98'ini oluşturdu. Bir yıl önce şirketin toplam çeyrek geliri yalnızca 2,05 milyon dolardı. O dönem gelirin 1,08 milyon doları makine kiralamadan, 813 bin doları ise Bitcoin madenciliğinden gelmişti. Son sonuçlar, dünyanın en büyük kurumsal Ethereum hazinelerinden birini kuran şirketin işini ne kadar keskin biçimde Ethereum'a kaydırdığını gösteriyor.

Gelirdeki artışa rağmen BitMine, büyük ölçüde türev zararları ve diğer giderlerden kaynaklanan 83,6 milyon dolarlık çeyrek net zararı açıkladı.

STAKE GELİRİN YÜZDE 98'İNİ TEK BAŞINA SAĞLADI

BitMine, Ethereum stake işlemlerine Kasım 2025'te başladı ve Mart 2026'da Made in America Validator Network yani MAVAN adlı platformu devreye aldı. Doğrulayıcı ve stake altyapısı sunan bu kurumsal platform, şirketin kendi hazinesinin ötesine geçerek saklama kuruluşlarına ve diğer kurumsal müşterilere hizmet verecek biçimde tasarlandı. Şirket ayrıca martta Avustralyalı stake altyapısı sağlayıcısı Pier Two'yu satın aldı. Bu iş, çeyrek stake gelirine 3,53 milyon dolar katkı yaptı ve artık MAVAN markası altında faaliyet gösteriyor.

BitMine, stake ve doğrulamanın 31 Mayıs'ta sona eren dokuz ayda 56,9 milyon dolar, yani dönemin toplam gelirinin yüzde 95'ini ürettiğini belirtti. Bitcoin madenciliği aynı çeyrekte yalnızca 624 bin dolar, danışmanlık ise 168 bin dolar gelir sağladı. Şirket, makine kiralama ve madencilik ekipmanı satışını sonlandırdığı için bu kalemlerden gelir elde etmedi.

TOM LEE YILLIK 284 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL ÖNGÖRÜYOR

BitMine çeyrek dönemin ardından Ethereum pozisyonunu büyütmeyi sürdürdü. Şirket 12 Temmuz itibarıyla 5,77 milyon Ethereum tutuyor ve bunun yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 4.917.189 Ethereum'u kendi operasyonları ve stake ortakları aracılığıyla stake etmiş durumda. Şirketin uzun vadeli stratejisi, yönetim kurulu başkanı Tom Lee'nin yüzde 5 simyası olarak adlandırdığı Ethereum arzının yüzde 5'ine sahip olma hedefine dayanıyor.

Lee, tüm Ethereum bakiyesi MAVAN ve ortak platformlar üzerinden stake edildiğinde şirketin yıllık yaklaşık 284 milyon dolarlık stake ödülü üretebileceğini söyledi. Tahmin, son yedi günlük yıllıklandırılmış yüzde 2,70 getiriye dayanıyor ve stake getirileri, Ethereum fiyatları ile doğrulayıcı koşulları değiştikçe farklılaşabilir. Şirketin kendisi de bu bağımlılığı bir iş riski olarak tanımladı. SEC bildirimine göre stake ve doğrulama geliri büyük ölçüde MAVAN kaynaklı işlemlerde yoğunlaşıyor. Bu nedenle düşük stake getirileri, doğrulayıcı kesintileri, Ethereum protokol değişiklikleri ya da düzenleyici gelişmeler gelecekteki geliri doğrudan etkileyebilir.