Haberler

Bitlo, 'staking' özelliğini hayata geçirdi

Bitlo, 'staking' özelliğini hayata geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli kripto varlık platformu Bitlo, 'staking' (ödül kazanma) özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. Platformdan yapılan bilgilendirmede kullanıcılarının kripto varlıklarının artık boşta durmayacağı 'Kilitle Kazan' adı verilen özellik sayesinde kriptoların durduğu yerde artacağı aktarıldı.

2018'den bu yana faaliyet gösteren Bitlo'dan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Staking, kripto varlıklarını blokzinciri ağlarına kilitleyerek ağın güvenliğine katkıda bulunan kullanıcıların ödüllendirildiği bir süreç olarak günden güne yaygınlaşıyor. Bitlo Kilitle Kazan (Staking) özelliği de kullanıcılara Ether (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Tron (TRX), Polkadot (DOT), Near Protocol (NEAR) varlıklarını alım satım yapmadan, yalnızca kilitleyerek çoğaltma fırsatı sunuyor.

"Bitlo Kilitle Kazan özelliği, her seviyeden kullanıcının, hiçbir teknik bilgi gerekmeden, sadece birkaç adımda Ethereum, Solana, Avalanche, Tron, Polkadot ve Near Protocol ağlarının verdiği ödüllerden Türkiye'deki en avantajlı staking oranlarıyla yararlanmasını sağlıyor.

"Bitlo kullanıcıları, ETH, SOL, AVAX, TRX, DOT, NEAR varlıklarını günlük olarak ya da belirli süreler için yıllık yüzde 5,85'e varan staking ödülü oranlarıyla kilitleyebiliyor. 'Günlük Staking' seçeneğinde kullanıcılar her günün sonunda staking ödülü kazanabiliyor. 'Kilitli Staking' ise kullanıcıların daha yüksek oranlardan yararlanmak için varlıklarını 30, 60 veya 90 gün süreyle kilitleyebilmesine olanak tanıyor.

"Bitlo, 'Kilitli Staking' tercih eden yatırımcılar için çok önemli bir avantaj da sunuyor. Kilitlediği varlığı, staking süresi tamamlanmadan çeken kullanıcılar bile Bitlo Staking'den ödülsüz ayrılmıyor.

"Bitlo Staking, herkesin varlıklarını dilediği zaman çekebilmesine ve yine de ödül alabilmesine olanak tanıyor. Yani, Bitlo'da, kripto varlıklarınıza erişiminizi kaybetmeden de staking ödülleri kazanabiliyor ve portföyünüzü büyütebiliyorsunuz.

"2018'de Mustafa Alpay ve Hakan Baş tarafından kurulan Bitlo Kripto Varlık Alım Satım Platformu, kuruluşundan bu yana Bitcoin'den Ethereum'a, XRP'den Solana'ya birçok kripto varlığı Türk yatırımcılarla buluşturuyor. Ayrıca Bitlo, yatırımcıların emtia token'lar ve tarım token'ları gibi yenilikçi ürünlere erişebilmesini mümkün kılıyor.

"Kullanıcı memnuniyetini ana odağı olarak belirleyen Bitlo, Şikayetvar A.C.E. Ödülleri'nde 4 kez üst üste 'Kusursuz Müşteri Deneyimi Yaşatan Kripto Varlık Platformu' seçilerek güvenilirliğini kanıtladı."

Bitlo, 'staking' özelliğini hayata geçirdi

"KULLANICI FAYDASINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bitlo CEO'su Mustafa Alpay, "Bitlo Staking ile kripto dünyasına yeni adım atan kullanıcılar bile varlıklarını artırabilecek" dedi. "Ethereum, Solana, Tron, Avalanche, Polkadot, Near Protocol gibi ağların verdiği ödüllerden herkesin, en iyi oranlarda faydalanabilmesini istiyoruz" dedi.

Alpay ayrıca, staking hizmetinin şu an için ETH, SOL, AVAX, TRX, DOT, NEAR varlıklarını kapsadığını ancak yakın gelecekte farklı kripto varlıkların da bu kapsamda sunulacağını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülkeyi 7.4'lük deprem vurdu, yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title