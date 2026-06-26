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Bitcoin'in bir sonraki durağı 50 binin altı mı?

Bitcoin'in bir sonraki durağı 50 binin altı mı?
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Bitcoin'in 58 bin dolara düşüşü hem yuvarlak tepe hem düşüş bayrağı formasyonlarının kırılmasını teyit ederek 54 bin dolar veya altına yeni bir teknik hedef koydu. Lider kripto para birimi, dev teknoloji hisselerindeki kayıpların risk iştahını bastırmasıyla kritik desteğin altına indi.

Bitcoin geçtiğimiz gün, kritik psikolojik destek olan 60 bin doların altına indi. Dev teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıların risk iştahını zayıflatırken zaten kırılgan olan kripto piyasasına ek baskı geldi. Düşüş, Bitcoin'i önümüzdeki günlerde 54 bin doların altına itebilecek klasik bir düşüş yönlü dönüş formasyonunu tetikledi.

BTC/USD paritesi dün yüzde 4,8'e varan düşüşle 58 bine yakın gün içi dip yaptı ve haziran ayındaki tüm kazancını sildi. Bu geri çekilme, dört saatlik grafikte yuvarlak tepe formasyonunu da tamamladı.

İKİ FORMASYON 54 BİN DOLARI İŞARET EDİYOR

Teknik analizde yuvarlak tepe, alım momentumunun yavaş yavaş tükenmesiyle oluşur ve varlığı ters-U biçiminde yükselişten düşüşe taşır. Formasyon, fiyatın boyun çizgisi olarak adlandırılan taban desteğinin altına inmesiyle resmen onaylanır. Analistler, kubbenin tepesinden boyun çizgisine olan mesafeyi ölçüp aynı uzaklığı kırılma noktasından aşağı yansıtarak bir hedef belirliyor. Bitcoin'de bu hedef 54 bin doların hemen altına, mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 8,9 aşağıya denk geliyor.

Bitcoin günlük grafikte ise aynı anda bir düşüş bayrağı (bear flag) kırılması tetikledi. Bu ikincil formasyon da bağımsız biçimde aynı 54 bin dolar bölgesini işaret ederek düşüş senaryosunu belirgin biçimde güçlendiriyor.

MVRV BANTLARI 42 BİN DOLAR RİSKİNİ GÖSTERDİ

Bitcoin'in zincir üstü fiyat bantları da yuvarlak tepe ile düşüş bayrağı formasyonlarının işaret ettiği aynı bölgeyi gösteriyor. Glassnode'un MVRV bantları, Bitcoin'in piyasa fiyatını gerçekleşmiş fiyatıyla, yani coinlerin zincirde en son hareket ettiği ortalama fiyatla karşılaştırıyor ve piyasanın olağandışı kâr ya da zarar seviyelerinde işlem görüp görmediğini ortaya koyuyor. Bitcoin yaklaşık 59 bin 500 dolardayken yeşil renkli 1,0 MVRV bandı 53 bin 390 dolar civarında bulunuyordu. Bu seviye, 54 bin dolar yakınındaki teknik hedefle büyük ölçüde örtüşerek olası bir düşüşte önemli bir destek bölgesine işaret ediyor.

Daha derin bir satış dalgası ise Bitcoin'i mavi renkli 0,8 MVRV bandına, 42 bin 700 dolar civarına itebilir. Tarihsel olarak Bitcoin'in büyük düşüş piyasası dipleri, gerçekleşmemiş zararların aşırılaştığı ve teslimiyet riskinin arttığı bu alt bant çevresinde oluştu. 

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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