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Bitcoin'e ABD enflasyonundan darbe

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Bitcoin'e ABD enflasyonundan darbe
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ABD'de enflasyonun beklentileri aşması Bitcoin'de satış getirdi. Veri öncesinde 84 bin dolara yaklaşan fiyat, açıklamanın ardından 83 bin doların altına geriledi. Fiyat artışlarının hızlanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıradaki faiz kararına ilişkin baskıyı artırdı.

Açıklanan verinin ardından Bitcoin yaklaşık 83 bin 800 dolardan 82 bin 800 dolara çekildi. İlk dakikalardaki kayıp yaklaşık bin doları buldu. Günün devamında 83 bin doların altında kalan fiyat, açıklama öncesindeki seviyesini geri alamadı.

ABD ENFLASYONU YÜZDE 3,7'YE ÇIKTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 arttı. Yıllık artış için beklenti yüzde 3,6 düzeyindeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 3,4, aylık artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

Benzin fiyatlarındaki aylık yüzde 9,1'lik yükseliş, toplam tüketici fiyat artışının yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji fiyatları genelinde artış yüzde 5,2'ye ulaştı. Böylece enerji maliyetleri, enflasyondaki hızlanmanın başlıca kaynağı oldu.

Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek göstergede de beklentiler aşıldı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 olarak açıklandı. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,5 düzeyindeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ağustostaki yüzde 2,4'ün üzerine çıktı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Hem genel hem de çekirdek enflasyonun tahminlerden yüksek gelmesi, fiyat baskılarının yalnız enerjiyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Bitcoin'in açıklama sonrası gerilemesi de para politikasında rahatlama beklentilerinin zorlandığı bir ortamda gerçekleşti.

Yüksek faizler, borçlanma maliyetini artırırken faiz getirili varlıkları daha cazip hale getirebiliyor. Bu durum Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelen talebi sınırlayabiliyor. Enflasyonun yeniden hızlanması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya ek sıkılaştırmaya gitmesi ihtimalini piyasanın gündeminde tutuyor.

Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 27-28 Ekim'de yapılacak. Son enflasyon rakamı, toplantı öncesindeki önemli göstergelerden biri oldu. Tek bir veri, alınacak faiz kararını kesinleştirmiyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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