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Bitcoin (BTC) fiyatının dördüncü çeyrekte yüzde 29,5 düştüğü dönemde balina adreslerinin bakiyesi 121 bin 117 BTC arttı. Zincir üstü verilere göre bu adreslerin bakiyesi 30 Eylül'den bu yana yüzde 4,29 yükseldi.

Balina olarak tanımlanan bu adresler 1000 ile 10 bin BTC arasında tutuyor. Grubun toplam bakiyesi 21 Kasım itibarıyla 2 milyon 947 bin BTC'ye ulaştı. Bu, 2020'den bu yana dördüncü çeyrekte görülen en büyük artış oldu.

BALİNALAR 9 YILIN 7'SİNDE BAKİYE AZALTMIŞTI

Grubun bakiyesi önceki dokuz yılın yedisinde dördüncü çeyrekte azalmıştı, yalnız 2019 ve 2020'de artış görülmüştü. Balinalar 2025'in son çeyreğinde 202 bin 981 BTC azaltmıştı. Son 52 günlük artış, bu yılın ilk dokuz ayındaki düşüşü de fazlasıyla telafi etti.

Grubun bakiyesi Temmuz 2025'te 3,22 milyon BTC ile zirve yapmıştı. Eylül sonunda 2,77 milyon BTC'ye inen bakiye, son alımlarla bu kaybın yaklaşık yüzde 39'unu geri kazandı. 2018 ve 2022'deki düşüş dönemlerinde ise balinaların bakiyesi dördüncü çeyrekte gerilemişti.

Büyük yatırımcıların bir bölümünün satmak yerine Bitcoin teminatlı borçlanmaya yöneldiği düşünülüyor. Bir kripto borç verme platformunun büyük müşterilerinde Bitcoin teminatlı kredi sayısı ekimde aylık yüzde 298,9 arttı. Toplam kredi tutarı ise yüzde 16,2 azaldı.

Kripto vergi şirketi Summ'un CEO'su Shane Brunette bu eğilimi yeni vergi raporlama kurallarına bağladı. Ocaktan bu yana birçok ülkede borsalar kullanıcıların işlem verilerini vergi kurumları için topluyor. Brunette'e göre her satışın görünür olduğu bir dünyada Bitcoin tutup karşılığında borçlanmak akılcı bir tepki olarak görülüyor.

KÂR MARJI YÜZDE 34'TEN YÜZDE 6'YA İNDİ

Balinaların gerçekleşmemiş kâr marjı eylül sonunda yüzde 33,9'du. Marj 21 Kasım'da yüzde 5,7'ye inerek yılın en düşük seviyesini gördü. En az 1000 BTC tutan adreslerin kâğıt üzerindeki kârı da 124,7 milyar dolardan 23,8 milyar dolara geriledi.

Aynı adresler 52 günde zararına yaptıkları satışlardan net 2,1 milyar dolar kayıp yazdı. Ekimde günlük ortalama 65,6 milyon dolar kâr gerçekleşmişti. Kasımda ise günlük ortalama zarar 197,2 milyon dolara çıktı.

Büyük işlemlerle borsalara gönderilen Bitcoin miktarı da arttı, günlük ortalama ekimdeki 3239 BTC'den kasımda 5012 BTC'ye çıktı. Bu artışa rağmen çeyreğin ortalaması 2019-2025 dönemindeki dördüncü çeyrek ortalamasının altında kaldı.

Analistlere göre bakiyelerdeki artış yeni para girişini ya da dibi tek başına göstermiyor. Bakiyeler artarken zararına satışların ve borsalara büyük transferlerin azalması daha güçlü bir işaret olacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,5 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 500 dolardan işlem görüyor.