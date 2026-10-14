Bitcoin'de toparlanmanın önünde enflasyon sınavı

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Son 24 saatte yaklaşık 82 bin 919 dolar ile 84 bin 25 dolar arasında hareket eden Bitcoin, üst sınırda kalıcı olamadı. ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen açıklamaların ardından görülen toparlanma, fiyatı yakın dönemde zorlandığı direnç bölgesinin üzerine taşımaya yetmedi.

Piyasalar şimdi ABD'nin eylül ayı tüketici enflasyonunu bekliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun takvimine göre veri, bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Üretici enflasyonu ise yarın aynı saatte yayımlanacak.

New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini belirtirken, 2027'de ek artışa ihtiyaç görmediğini söyledi. Açıklamalarının ardından dolar zayıfladı ve Asya borsaları toparlandı. Bitcoin de Asya işlemlerinde 83 bin 900 dolar çevresine yükseldi.

Williams'ın değerlendirmesi, faiz artırımının tamamen gündemden çıktığı anlamına gelmiyor. Enflasyon verisi, fiyat baskılarının sürüp sürmediğine ilişkin yeni bir işaret verecek. Analist Daan Crypto Trades, beklentilerden düşük bir enflasyon sonucunun Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini belirtiyor.

BİTCOİN'DE 84 BİN DOLAR EŞİĞİ İZLENİYOR

Teknik görünümde ilk sınav, fiyatın 84 bin dolar üzerinde tutunabilmesi olacak. Analist Ali Martinez, dört saatlik grafikte bu bölgenin üzerinde kapanışı yükseliş senaryosunun koşulu olarak gösteriyor. Böyle bir kırılmanın gerçekleşmesi halinde 93 bin dolara doğru hareket alanı oluşabileceğini değerlendiriyor.

Daan Crypto Trades ise 83 bin doları günlük ve haftalık görünüm açısından önemli bir seviye olarak izliyor.

ALTCOİNLERDE TOPARLANMA SINIRLI KALDI

Bitcoin'in dar bir aralıkta hareket etmesi, altcoin piyasasında yaygın bir yükselişe dönüşmedi. Sabah işlemlerinde Ethereum 2 bin 500 dolar çevresine dönerken, Solana yaklaşık 107 dolara geriledi. XRP de 1,40 dolar seviyesinden uzaklaştı.

Celestia, Curve ve Render gibi daha küçük piyasa değerine sahip varlıklarda günlük kayıplar yüzde 8-10 aralığına ulaştı. Buna karşılık Zcash, Monero, Tron ve Bitcoin Cash aynı dönemde pozitif ayrıştı. Bu farklılık, piyasanın tamamını kapsayan bir toparlanmanın henüz oluşmadığını gösterdi. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin 200 dolardan işlem görüyor.