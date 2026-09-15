Bitcoin'de Fed öncesi risk büyüdü

Bitcoin, ağustos ayındaki güçlü yükselişin ardından 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Fiyatın 80-82 bin 300 dolar arasındaki bölgeden art arda geri dönmesi, kısa vadeli ivmeyi zayıflattı ve grafikte daha düşük tepelerin oluşmasına yol açtı.

Buna karşın analiz, daha geniş yükseliş yapısının henüz bozulmadığına işaret ediyor. Bitcoin'in ağustostaki kırılımını koruyabilmesi için aşağıdaki ana destek bölgelerinin savunulması gerekiyor.

İLK DESTEK BÖLGESİ 76-77 BİN DOLARDAYDI

Dört saatlik grafikte Bitcoin, ağustos kırılımından bu yana geniş bir yükselen kanal içinde hareket etti. Son olarak 79 bin dolar çevresinden gelen satışlar fiyatı kanalın alt sınırındaki 76-77 bin dolar bölgesine taşıdı.

Analize göre bu bandın belirgin biçimde kırılması, birkaç haftadır devam eden sıkışmanın aşağı yönde sonuçlandığına ilişkin ilk güçlü işareti verebilir. Bu durumda 72-74 bin dolar aralığı düzeltmenin ilk büyük hedefi olarak öne çıkıyor.

Günlük grafikte yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi yaklaşık 72 bin 500 dolarda bulunuyor. Bu bölgenin altında yüzde 61,8 Fibonacci seviyesi ile hareketli ortalamanın kesiştiği 70 bin 200 dolar çevresi ikinci önemli destek alanını oluşturuyor.

Bitcoin'in 72-74 bin dolar bandına gerilemesi tek başına ağustosta başlayan yükseliş yapısını geçersiz kılmıyor. Ancak 80-82 bin 300 dolar direncinden gelen satışların sürmesi ve alt desteklerin kaybedilmesi, düzeltmenin daha derin hale geldiğini gösterebilir.

Yukarı yönlü senaryoda fiyatın önce 79-80 bin dolar aralığını geri alması gerekiyor. Ardından 80 bin 500-82 bin 300 dolar bölgesinin aşılması, alıcıların yeniden kontrolü ele aldığına ilişkin daha güçlü bir sinyal verebilir.

FED KARARI OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Fed, iki günlük toplantısının ardından faiz kararını 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı ise saat 21.30'da başlayacak. Fiyatın destek bölgesine yakın olması, karar sonrasında oluşabilecek sert hareketin teknik yönü belirlemesine yol açabilir.

Vadeli işlemlerdeki ortalama emir büyüklüğü de büyük yatırımcıların güçlü bir yön tercihi ortaya koymadığını gösteriyor. Kaynaktaki son okumalar, 77-80 bin dolar aralığında normal büyüklükte emirlerin ve sınırlı balina faaliyetinin öne çıktığına işaret ediyor.

Bitcoin'in 80 bin dolara doğru son toparlanması, büyük vadeli işlem yatırımcılarından gelen yoğun emirlerle desteklenmedi. Bu görünüm, fiyatın son zirvelere yakın kalmasına rağmen yükseliş ivmesinin neden kalıcı hale gelemediğini açıklayan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Fed kararının ardından büyük emirlerde belirgin artış görülmesi ve fiyatın 76-77 bin dolar bölgesinden güçlü biçimde uzaklaşması, vadeli işlem piyasasındaki yön beklentisini daha açık hale getirebilir. Karar öncesindeki düşük kararlılık ise kısa vadeli teknik sinyallerin güvenilirliğini azaltıyor. Yayım sırasında Bitcoin 75 bin 663 dolardan işlem görüyor.