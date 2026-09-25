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Bitcoin yapay zeka ödemelerine açılıyor

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Bitcoin yapay zeka ödemelerine açılıyor
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Jack Dorsey'nin yönettiği ödeme şirketi Block, yapay zeka araçlarının dijital hizmetler için Bitcoin ile ödeme yapmasını destekleyen bir adım attı. Şirket, açık ödeme standardı x402'ye Lightning desteği eklediğini ve standardın vakfına katıldığını duyurdu.

Block'un 24 Eylül tarihli açıklamasına göre katkı, yazılımların kullanıcıları adına ödeme yapabildiği ortak bir altyapı geliştirmeyi amaçlıyor. Lightning, Bitcoin ile hızlı ve düşük maliyetli ödemeler için kullanılıyor. Şirket, bu ağı yapay zeka araçlarının sık tekrarlanan küçük ödemelerine uygun görüyor.

YAPAY ZEKA KULLANDIĞI HİZMETİN ÜCRETİNİ ÖDEYEBİLECEK

x402, internette veri alışverişini sağlayan HTTP protokolüne ödeme talebini dahil ediyor. Bir yazılım ücretli bir hizmete erişmek istediğinde, hizmet sağlayıcı ödeme koşullarını iletebiliyor. Ödeme tamamlandığında istenen veri veya hizmet sunuluyor.

Böylece bir yapay zeka aracı, ihtiyaç duyduğu veriye erişmek ya da bir yazılım hizmetini kullanmak için işlem başına ödeme yapabiliyor. Her sağlayıcıda ayrı abonelik oluşturmak yerine, kullanım sırasında ücret ödenmesine dayanan bir model kuruluyor.

Linux Foundation çatısı altındaki x402, tek bir para birimine veya ağa bağlı olmadan geliştiriliyor. Block'un Lightning katkısı da geliştiricilerin aynı standart içinde kullanabileceği Bitcoin ödeme seçeneklerini genişletiyor.

BLOCK KÜÇÜK ÖDEMELERİ HEDEFLİYOR

Yapay zeka araçlarının oluşturabileceği ödeme trafiğinde işlem maliyeti öne çıkıyor. Block'un Bitcoin geliştirme birimi Spiral'ın yöneticisi Steve Lee, bu araçların milyarlarca küçük ödeme yapacağını öngörüyor. Lee'ye göre Lightning'in hızı ve düşük maliyeti, Bitcoin'in insanlar ve onlar adına çalışan yazılımlar için günlük ödemelerde kullanılmasını destekleyebilir.

Block, ortak bir standardın işletmelerin her yapay zeka platformu için ayrı ödeme entegrasyonu geliştirme ihtiyacını azaltabileceğini belirtiyor. Şirket, alıcı adına alışveriş yapan yazılımlarla satıcıların aynı altyapı üzerinden işlem yapmasını hedefliyor.

Önümüzdeki aylarda Lightning desteğine katkıların sürdürülmesi, x402 Foundation'ın çalışma gruplarına katılım ve standardı kullanan yeni araçların geliştirilmesi planlanıyor. Açıklamada Square veya Cash App için ayrı bir kullanıma açılış tarihi verilmedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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